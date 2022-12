José Fernando Ogura/AEN/Arquivo

Mesmo que sonhada por muitos, férias não é uma unanimidade. Profissionais autônomos, liberais ou mesmo com vínculo empregatício por vezes resistem em se afastar de suas atividades. Alguns por questões financeiras, outros por acúmulo de atividades. A questão é que as férias é um período necessário e pode se tornar benéfico para a produtividade futuro em todas as instancias. O psicólogo Umberto Anselmi ressalta a necessidade deste período para que o indivíduo possa avaliar suas ações e esforços. “Passamos a maior parte do tempo de nossas vidas no trabalho. Muitas vezes mais do que com a família. Entramos em um modo automático de execução de atividades que nem sempre é a mais produtiva. Por esse motivo, se afastar da atividade profissional é um modo de zerar a mente, que ao estar relaxada, poderá ser mais criativa e produtiva”, explica o psicólogo.

Anselmi também ressalta o alto nível de estresse acumulado no período. “Muitas vezes o profissional extrapola suas forças e, além de adoecer psicologicamente, reduzindo sua capacidade produtiva, seu corpo responde fisicamente, como imunidade baixa e tantas outras situações que o obrigarão a se a afastar de seu trabalho, ou, no mínimo, diminuirão seu rendimento. Por isso, uma parada de manutenção preventiva, que chamamos de férias, é sempre o caminho mais viável e, acredite, econômico”.

Sair de férias não é somente não frequentar o ambiente de trabalho. Anselmi ressalta a importante de, de fato, se dar este tempo. O psicólogo dá algumas dicas para melhor aproveitar este período. “Aconselho nos primeiros dias resolver questões burocráticas, como possíveis exames médicos, contato com bancos, fornecedores, questões de matrículas, regularização de dívidas, enfim. Por ser um momento em que sua mente está em processo de frenagem, sentir o dia ainda útil é um bom mecanismo para não sentir a culpa da ociosidade. Depois, planeje possíveis viagens, encontro com amigos, familiares, uma atividade prazerosa que goste. Independente do orçamento financeiro para este período, ter uma nova rotina irá tornar seu cérebro mais produtivo. O grande cientista Albert Eisntein dizia que uma mente que cria um problema não é capaz de solucioná-lo. Eu entendo que se afastar de questões profissionais por um período, nos faz enxergar com mais criatividade e otimiza nossos esforços produtivos”, ensina o psicólogo.

Umberto Anselmi finaliza: “passar longos períodos sem descanso não faz do profissional alguém mais competente, e sim, mais displicente com sua vida e saúde. Mesmo que ao primeiro momento pareça ser alguém mais comprometido com o trabalho, a longo prazo se consolidará em um problema para a instituição, já que acarretará em queda gradativa de entregas e possíveis problemas de relacionamento e de saúde. Dessa forma, profissional e instituição devem ver o período de férias como um investimento, uma parada necessária de manutenção para não precisar atingir momentos críticos de parada brusca”.