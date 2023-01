José Paiva

Para aqueles que querem fugir da agitação das praias e buscam se conectar com a natureza, a Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba (Litoral do PR), é uma opção de passeio no litoral paranaense durante as férias. Localizada a 172 quilômetros de Curitiba, a unidade de conservação tem trilhas, atividades e camping em meio ao território de Mata Atlântica mais conservado do Brasil. As novidades da temporada são um percurso aquático, um caminho de brincadeiras e uma trilha acessível até o aquário natural, além de novas expedições para uma cachoeira secreta.

Entre os atrativos da reserva está o salto de cerca de 120 metros de altura, que dá nome ao local. O trajeto pode ser feito pela trilha de 1.500 metros aberta ao público – classificada como leve e estimativa de 2 horas – ou por uma trilha aquática pelo Rio Morato, uma expedição guiada que leva os visitantes até o Salto Morato pelo leito do rio. Devido as peculiaridades da experiência, como pedras e correnteza, a experiência é guiada, oferecida em datas específicas, precisa ser agendada e está sujeita a condições climáticas. Em nenhum momento o visitante fica totalmente submerso no percurso. O trajeto tem duração aproximada de 4 horas.

“É uma experiência única. A trilha por dentro da água é refrescante e muito bonita. Cada curva do rio é uma surpresa, com vários trechos de mata fechada e pontos para mergulho. Trata-se de uma experiência que será oferecida na reserva esporadicamente e que busca conectar ainda mais as pessoas com a natureza”, diz Ginessa Lemos, gerente da Reserva Natural Salto Morato, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) mantida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Os dois caminhos passam por um aquário natural, onde o visitante pode se banhar e mergulhar com os peixes. Até esse ponto, a trilha conta com um novo caminho pavimentado e acessível, que pode ser percorrido por pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes acompanhados. “Essa é uma novidade que trazemos para esta temporada. Uma faixa do caminho até o aquário natural foi pavimentada e um equipamento adaptado permite o acesso de cadeirantes até o rio”, explica Ginessa, lembrando que Salto Morato está em uma área reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade e também está localizada na Grande Reserva Mata Atlântica, o maior remanescente contínuo do bioma no mundo, presente em 60 municípios de Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Outras trilhas

Outra atividade guiada na reserva é batizada como “Natureza Secreta”: uma trilha de nível difícil em meio à mata que leva até a Cachoeira do Bracinho, a “cachoeira secreta”, uma das mais belas da região. Além da paisagem, o visitante é recompensado com um mergulho na piscina de água cristalina que se forma na base da cachoeira. Com número restrito de participantes, a visita é feita somente com condutores credenciados, precisa ser agendada e também está sujeita às condições climáticas. O percurso tem aproximadamente 8 quilômetros no total, com duração aproximada de 5 horas.

Outra opção de trilha por terra, sem necessidade de agendamento e aberta ao público, é a Trilha da Figueira, que leva o visitante até uma árvore centenária que forma uma ponte-viva sobre o Rio do Engenho. O caminho de 5 quilômetros em meio à floresta, de nível médio, é feito em cerca de 3 horas, com a possibilidade de observar aves e enfrentar um desafio sobre as águas do rio.

Para as crianças

As crianças também têm uma nova opção de lazer: a trilha das brincadeiras’. Com percurso de aproximadamente 500 metros, a atração é repleta de experiências que colocam meninos e meninas em contato com a natureza. Nela, os pequenos passam por “desafios”, como a cabana de madeira, o túnel da cigarra, perna de pau, entre outras atividades lúdicas. A trilha é aberta ao público e termina com um caminho sensorial para ser feito descalço.

“Esta trilha foi desenvolvida com diferentes interações e brincadeiras para que as crianças possam brincar livremente, incentivando o toque, as sensações e os sentidos. Os materiais usados na criação dessa trilha seguem o conceito dos parques naturalizados, ou seja, locais de encontro e brincadeira construídos com elementos da natureza e respeitando as características do local. Os brinquedos são feitos de troncos, pedras, plantas, galhos, cipós, lama, terra”, conta Lemos.

Camping

A Reserva Natural Salto Morato possui estrutura de camping que comporta até 30 pessoas em barracas. Churrasqueiras, banheiros com chuveiros e água quente e wi-fi também estão à disposição dos campistas. Para acampar é necessário reservar com antecedência.

Dicas

Indica-se levar alimentos leves, de preferência com embalagens resistentes à água (barra de cereal, frutas e garrafa d’água), repelente, chapéu, blusa fina de manga comprida e calça leve para se proteger dos mosquitos e do sol e roupa de banho de secagem rápida. O ideal é usar mochilas leves, que evitem o desgaste físico e permitam que as mãos estejam sempre livres. Botas fechadas de cano alto ou sapatilhas de polímero antiderrapante também são uma boa opção.

Serviço

Reserva Natural Salto Morato

Endereço: Rodovia PR, 405 – Comunidade Morato Guaraqueçaba – PR

Valores: Ingressos individuais – R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Compras pelo site https://loja-reservanaturalsaltomorato.paytour.com.br/. Experiências guiadas (trilha aquática e natureza secreta) têm custo adicional e precisam ser agendadas com antecedência.

Contatos: morato@fundacaogrupoboticario.org.br | (41) 98827-4134 (whatsapp)

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 8h30 às 16 horas, com vagas limitadas. Agendamentos pelo whatsapp. A reserva também fica aberta nos feriados.

Camping: vagas limitadas. É necessário agendamento pelo whatsapp (41) 99800-3975.