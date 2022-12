Divulgação MTur

O ano de 2022 chega em sua reta final trazendo um saldo positivo para o turismo. A ocupação hoteleira entre os meses de janeiro e outubro deste ano chegou a 59,2%. O dado, divulgado pela pesquisa do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), demonstra a retomada do turismo, apontando a mesma ocupação hoteleira se comparado com o mesmo período de 2019, antes da pandemia Covid 19.

O estudo, que foi realizado em 447 hotéis de redes associadas responsáveis por 70.923 unidades habitacionais (UHs), também traz um comparativo com o ano de 2021. Entre os meses de janeiro e outubro de 2022, a taxa de ocupação dos resorts no país cresceu 58,6% em relação ao ano passado, alcançando o patamar de 59,2% contra 37,3% no mesmo período de 2021.

O levantamento também analisou a ocupação hoteleira de algumas cidades do país entre os meses de janeiro e outubro. Das quinze analisadas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo horizonte, Vitória, Curitiba, Campinas, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, Manaus e Belém) todas apresentaram alta variando entre 22,7% em Vitória (ES) e 148,5% em Campinas (SP). Destaque também para São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), que apresentam percentuais acima de 60%.

Quanto à análise por região, a ocupação apresentou desempenho positivo em todas as localidades, variando entre 34,9% no Norte e 67,7% no Sudeste. O comparativo entre janeiro e outubro de 2022 também trouxe dados da diária média, apontando percentuais positivos em todas as regiões: 25,9% no Centro-Oeste; 25,9% no Nordeste; 26,4% no Norte; 42,7% no Sudeste e 23,5% no Sul.

SOBRE A PESQUISA – O informativo elaborado pela FOHB é mensal e apresenta os principais indicadores de desempenho da hotelaria no Brasil – taxa de ocupação, diária média e RevPAR (indicador que evidencia a performance do hotel) – em algumas das maiores cidades do país.