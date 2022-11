Divulgação/Agência Vulgata.

Os curitibanos que buscam a programação ideal para o final de semana têm encontro marcado em São José dos Pinhais. Nos dias 12 e 13 de novembro, sábado e domingo, acontecerá o famoso Colha e Pague e Piquenique em meio à natureza da Quinta do Sabor.

O evento tradicional na rota do turismo rural paranaense recebe, por mês, em média 2 mil pessoas que desejam vivenciar a experiência de colher morangos frescos direto do pé e se deliciar com receitas como morangoffe, panna cotta de morangos, bolos e até gin de morango.

Nos dias do evento, quem visitar a Quinta do Sabor poderá participar da colheita de morangos, no valor de R$30 o quilo, sendo cobrado apenas os frutos que forem colhidos por cada pessoa. O piquenique, outra atração disponível no dia, funciona do seguinte modo: aluguel da cesta (R$25) e itens a gosto do cliente disponíveis para compra no local.

Além de participar das atrações, os visitantes ainda podem desfrutar da estrutura da propriedade, que possui mais de 2,2 quilômetros de área verde.

Na propriedade dos agricultores Cleudinei e Goreti, é possível encontrar morangos espanhóis e argentinos, esses cultivados em estufa com produção o ano inteiro. Graças ao método de trabalho diferenciado, de setembro a abril a produção de morangos chega a bater recordes de 700 a 1 mil quilos de frutos por semana.

SERVIÇO:

Quinta do Sabor

Piquenique e Colha e Pague

Data: 22 e 23 de outubro

Endereço: Rua Alexandre Kreonis, Colônia Faxina – São José dos Pinhais

Reservas e informações: (41) 99235-3407

Instagram: @produtosquintadosabor