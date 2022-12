Cataratas – Vários arco-íris se formam próximo ao mirante da Garganta do Diabo (Fotos: Bárbara Magalhães)

Mirante das Cataratas – Você pode caminhar por uma trilha pavimentada onde a paisagem das Cataratas é espetacular Cataratas – O visitante pode sentir a força da natureza bem ao lado das quedas d’água. Porto Canoas – O restaurante Porto Canoas tem algumas de suas mesas em um deck sobre o Rio, próximo da principal queda.

Estão chegando as férias de verão. E um dos pontos turísticos mais bonitos do mundo está aqui no Paraná: as Cataratas do Iguaçu. É um espetáculo! Não à toa, ostenta o título de uma das Sete Maravilhas da Natureza. Quem ainda não conhece tem que visitar. E quem já foi, não importa, o local é tão bonito que dá para ir quantas vezes quiser. Ali o turista tem a chance de vislumbrar o maior conjunto de quedas d’água do mundo.



O Parque Nacional do Iguaçu é atualmente o segundo parque nacional mais visitado do país – perdendo a liderança apenas para O Parque Nacional da Tijuca (RJ), que tem o Cristo Redentor. Em outubro deste ano o número de visitantes passou de um milhão. Isso mostra um crescimento significativo, depois do período da pandemia, e uma mudança no perfil do turismo nacional, onde os brasileiros têm aproveitado férias e feriados para viajar pelo país.



O Parque Nacional do Iguaçu funciona diariamente das 9 às 16 horas. A entrada custa R$75 (acima de 06 anos – não tem meia entrada para estudante ou idoso) e a compra pode ser feita pelo site: https://tickets.cataratasdoiguacu.com.br/. Você pode agendar o dia e o horário que deseja visitar – com partidas limitadas a 300 pessoas a cada 30 minutos. Na entrada do parque, o visitante é direcionado para um ônibus panorâmico que anda por alguns quilômetros até chegar às Cataratas. No caminho existem paradas com a oferta de programas alternativos como o imperdível passeio Macuco Safari (ver box).



Vale a pena iniciar o passeio a pé, soltando do ônibus na penúltima parada – em frente ao suntuoso Hotel Cataratas. Ali começa uma pequena trilha pavimentada que leva até bem pertinho das Cataratas. Durante a caminhada – de 10 minutos – existem vários mirantes que enquadram paisagens deslumbrantes. O visual é simplesmente espetacular.



E, como cereja do bolo, no final do passeio tem uma passarela construída sobre o rio que leva os visitantes do Parque a uma visão fantástica da Garganta do Diabo – que é o ponto onde passa o maior volume de água. A força da queda faz com que partículas de água subam e formem vários arco-íris criando um espetáculo singular, além de molhar o visitante inteiro. Uma experiência realmente imersiva.



A visita às Cataratas é bem tranquila e acessível a todos. Mas é preciso ter cuidado com os quatis quando estiver consumindo alimentos. Apesar de estarem habituados com a presença humana, os animais podem atacar em busca de comida. O melhor mesmo é se alimentar no restaurante Porto Canoas – que não tem quatis – e oferece um almoço ótimo, com serviço de Buffet (R$90 por pessoa). Recarrega as energias. O lugar vale a pena não só pelas diversas opções culinárias, mas, também, pela localização ao lado do rio, a poucos metros da grande queda d’água.

Macuco Safari – O bote inflável leva o aventureiro para uma experiência cheia de adrenalina e emoção.

Um banho de lavar a alma

Um passeio dentro do passeio. A experiência do Macuco Safari deve ser experimentada por quem gosta de adrenalina e emoção. Porque, em linhas gerais, o turista entra num bote inflável e vai contra a correnteza até embaixo de uma queda d’água. Simples assim.

Para fazer o passeio Macuco Safari é preciso estar dentro do Parque Nacional do Iguaçu e soltar no ponto de ônibus do Macuco, antes de chegar nas Cataratas. Lá tem uma bilheteria e é preciso pagar a parte pela aventura. R$362,00. O visitante então é conduzido para um jipe que vai até as margens do rio. No caminho podem ser observadas orquídeas, palmitos, bromélias, árvores centenárias, além dos animais silvestres, que de vez em quando atravessam a trilha, animando ainda mais o passeio.

A aventura dentro d’água é feita em barcos infláveis, para pouco mais de 20 pessoas. Os “aventureiros” – todos com colete salva-vidas – são levados para sentir o poder das quedas debaixo das Cataratas do Iguaçu. Depois de uma subida pelo rio, o piloto aproxima a embarcação de uma queda d’água e proporciona um divertido banho de cachoeira, onde todos saem encharcados. A sensação é indescritível, é como lavar a alma.

Dica: Se não quiser ficar molhado depois do passeio, leve na bolsa outra muda de roupa e uma toalha. No local você pode alugar armários para guardar as bolsas.

Macuco Safari: Atendimento: diariamente. Horário: 8h00 às 16h30. Informações pelo telefone: (45) 3574-4244 ou e-mail: comercial@macucosafari.com.br