Você é do time da uva passa no arroz? E da maçã na maionese? Como dizia um personagem que marcou a infância dos brasileiros: “Palma, palma, palma! Não priemos cânico”, pois a nossa ideia aqui é fazer uma viagem pelos tradicionais pratos natalinos e conhecer um pouco das suas origens pelos quatro cantos do país. Mas você já pensou de onde surgiu o arroz à grega? E o salpicão? Pois preparem-se, apertem o cinto e embarquem nessa viagem gastronômica que a Agência de Notícias do Turismo preparou.

Para começar, vamos falar dele que é um dos queridinhos da ceia natalina: o “Arroz à grega”. Apesar do nome, o prato é tipicamente brasileiro! É isso mesmo. Popular em todas as regiões, a receita surgiu da criatividade dos brasileiros e leva, basicamente, arroz com milho, a polêmica uva passa, ervilhas, cenoura e cebolinha. Dizem que é um excelente acompanhamento para carnes assada bovina ou suína e pode ser encontrado em diversos destinos do país.

Um outro prato bastante conhecido da ceia natalina é o “Salpicão”. Conhecido pela mistura de legumes, frutas e frango desfiado, ele agrada as famílias e conta com um ingrediente diferente em vários estados do país. Há destinos em que a maçã ou o abacaxi são essenciais, e também àqueles que, ao invés do frango, inserem o peru para dar aquele gostinho a mais de fim de ano. Independente dos ingredientes e das regiões do país, o que não falta é sabor para este prato que é a cara do brasileiro.

E o que também não pode faltar na mesa de Natal? Claro que é a tradicional farofa. Originária dos índios tupi-guarani, a sua criação é anterior à colonização do Brasil pelos portugueses. Atualmente, as castanhas de caju, do Pará e a de baru podem ajudar a compor o prato, que é tipicamente brasileiro. E por falar nestes dois ingredientes, eles são encontrados em grande abundância nos estados do Ceará e do Piauí, onde o produto também pode ser encontrado em forma de cajuína, no Amazonas e Pará, respectivamente, e a última nos estados que compõem a região Centro-Oeste. O que não pode é faltar esta delícia!

O que não pode faltar também é uma boa e variada salada, para dar aquela balanceada, não é mesmo? Enquanto em muitos países se colocam damasco e outras frutas nórdicas, aqui no Brasil colocamos o nosso toque, ou melhor, as frutas tropicais que são a nossa cara, como o abacaxi e manga. Estas duas, inclusive, possuem a sua maior produção nos estados do Pará, Paraíba, São Paulo e na Bahia, distribuindo esses importantes ingredientes para todas as nossas casas. E aí, gostaram desta deliciosa viagem?

CEIAS REGIONAIS – Além dos tradicionais pratos originários do Brasil, cada região traz um ingrediente particularmente seu para a composição da mesa, nos proporcionando uma viagem de sabores. No Norte, por exemplo, o peixe é o grande destaque da ceia, tendo como principal pescado o Pirarucu. O peixe é o maior da região Amazônica e pode ser preparado de diversas maneiras, já que sua carne possui grande sabor e a sua carcaça pode ser utilizada para a preparação de caldos. Olha, já deu água na boca.

Na região vizinha, o Nordeste, o bode assado é o grande astro da ceia natalina. Em muitas mesas nordestinas ele é servido com mel, melaço de cana ou calda de rapadura. Além disso, ele pode vir acompanhado por um bom cuscuz na manteiga de garrafa, bolo de rolo com queijo do reino e não podemos esquecer da deliciosa fatia do céu, conhecida pelo Brasil afora como Rabanada. O que não faltam são opções para esta ceia tipicamente nordestina.

Logo abaixo, no Centro-Oeste do país, o Natal tem que ter um frango caipira. E não pode ser com qualquer tempero. Tem que ser o molho de açafrão-da-terra e o pequi cozido para dar aquele sabor inconfundível. Outra coisa que não pode faltar é a paçoca de carne seca que encerra o cardápio com chave de ouro.

Já nas regiões Sul e Sudeste, as carnes assadas dominam as mesas das famílias. Na primeira, podemos encontrar a carne de cordeiro, a paleta de porco assado, o arroz carreteiro e o delicioso vinho para brindar esta importante data. Na última, temos o peru, a carne de porco e o bacalhau compondo a ceia de boa parte da região.