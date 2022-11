Prefeitura de Ponta Grossa

De 25 de novembro a 3 de dezembro, acontecerá a 31ª edição da Festa Nacional do Chope Escuro de Ponta Grossa, a da Münchenfest, no Centro de Eventos.

A abertura dos portões diariamente será às 18 horas. A previsão para o início dos shows nas sextas-feiras e nos sábados é de meia-noite. Na quinta, às 23 horas e no domingo às 21h30.

A abertura no dia 25 de novembro será com Bruno e Marrone. O sábado (26) contará com show de Guilherme & Benuto. No domingo (27) será a vez de Giana Althaus se apresentar ao lado de Dubdogz. Seguindo a programa da Festa, os shows serão retomados na quinta-feira (01) com a dupla Zé Neto e Cristiano. Na sexta-feira (02) o pagode fica por conta de “Raça Negra”. Para encerrar a festa, Luan Santana apresentará o show “Luan City” no sábado (03).

Os ingressos estão à venda no quiosque montado especialmente no Shopping Palladium em Ponta Grossa (Rua Emerlino de Leão, 703). O espaço ao melhor estilo alemão fica no piso térreo. Ou na plataforma Ingresso Nacional. O endereço é www.ingressonacional.com.br/31munchenfest.