Com a proximidade do calor, as pessoas procuram passar os fins de semana em locais como praias e clubes para se refrescar, porém, alguns adultos evitam esses tipos de locais porque não se sentem seguros o suficiente para entrarem na água e aproveitar ao máximo a diversão. Aprender a nadar é uma conquista para qualquer idade, seja na infância ou na fase adulta. Mas para os que têm medo de encarar a água, aprender a nadar significa também uma forma de superação. Considerada uma das atividades mais completas, a natação traz benefícios tanto para o corpo quanto para a mente, auxilia na prevenção de doenças, no fortalecimento dos ligamentos, articulações e músculos, contribui com o processo de emagrecimento, ajuda a melhorar a memória e combate o estresse.

Mas, por que muitos adultos, mesmo sabendo de todos esses benefícios, não nadam regularmente? A professora de natação da academia UPX Sports, Deise Padilha Barcelos, comenta que, muitas vezes, a vergonha é um dos motivos pelos quais os adultos perdem o interesse pela natação. “Muitos dos nossos alunos relataram que demoraram a iniciar no esporte por causa da vergonha de começar a aprender depois de adulto, de estar próximo de quem já sabe nadar” relata a professora.

Ela reforça os benefícios da natação para o bem-estar e ressalta a importância de praticar o esporte desde cedo. “A natação ajuda o corpo a liberar substâncias que proporcionam a sensação de bem-estar, melhora a circulação sanguínea e auxilia no tratamento de doenças respiratórias. Como o aluno aprende a respirar direito, os pulmões também são fortalecidos”, conta a professora.

Ana Luiza Beltrão, 31 anos, pratica natação há sete meses. Antes de começar as aulas, ela afirmou que não sabia nadar, mas a vontade de aprender um esporte novo a fez buscar aulas de natação. “Quando soube da natação na academia, me interessei e, desde então, nadar se tornou a minha atividade física favorita”, afirma. “Em poucas aulas, nos dois primeiros meses aproximadamente, já obtive resultados e uma evolução expressiva em relação a aprender a nadar e perder o medo da água. Hoje, já posso dizer que sei nadar, mas evidentemente ainda tenho muito o que aperfeiçoar em relação à técnica”, afirma.

A aluna também destacou a importância de uma boa profissional ao seu lado para ajudar a perder o medo e aprender a nadar. “As aulas são diversificadas e a metodologia de ensino que a professora aplica é excelente, características que fazem da natação uma atividade atrativa e, também, desafiante como parte de um objetivo de evolução pessoal,” explica.