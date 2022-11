Vestibular Unicentro (Crédito: Divulgação/UniCentro)

O vestibular é a forma mais tradicional de acesso ao ensino superior no Brasil. Na Unicentro, esse processo seletivo é realizado uma vez por ano e as provas referentes à entrada para o ano letivo de 2023 ocorrem nesse domingo (6) com 6.799 participantes.

Pela primeira vez, contará com um único dia de provas e os candidatos terão cinco horas – entre 14h e 19h – para responder 60 questões de múltipla escolha e fazer a redação. A recomendação é que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência. Os portões serão abertos às 13h e fecham às 14h.

Os candidatos também devem verificar o ensalamento, que já está disponível no site da Unicentro.

As provas serão realizadas no câmpus Santa Cruz, em Guarapuava, no câmpus de Irati, de Coronel Vivida e de Pitanga. Em Prudentópolis, será no colégio Severo Agibert. Em Chopinzinho, houve uma alteração no local de provas e elas serão realizadas na Escola Municipal Tasso da Silveira. As provas também acontecem em Londrina, na UEL, e na Unioeste, em Cascavel.

Para fazer a prova, o candidato deve, necessariamente, apresentar um documento de identidade com validade nacional. Só serão aceitos documentos originais, com fotografia e assinatura.

Para a realização da prova, o candidato deve portar caneta de material transparente e com tinta azul ou preta, lápis e borracha. Com a diminuição nas taxas de transmissão de Covid-19, o uso de máscara não é obrigatório. Será permitido que os candidatos consumam água e alimentos na sala de provas.

Os cursos mais concorridos são Medicina, com 165,83 candidatos por vaga; Psicologia, com concorrência de 20,12 por vaga; e Direito, que em sua primeira oferta tem 15,08 candidatos por vaga. Nesse ano, a Unicentro está ofertando 1.240 vagas em 41 cursos de graduação – entre bacharelados e licenciaturas. O resultado será divulgado no dia 02 de dezembro.