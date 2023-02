Reprodução

Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Laranja. Essas são algumas campanhas voltadas à prevenção de doenças, que buscam conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados com a saúde. No mês de fevereiro, a cor roxa chama a atenção para a conscientização sobre o lúpus, alzheimer e da fibromialgia. Apesar de bastante diferentes em termos de causas, sintomas e as formas de manifestação, elas possuem alternativas de tratamento que possibilitam o controle dos sintomas.

Para orientar e levar conhecimento sobre estas doenças crônicas, a Prati-Donaduzzi evidencia como a identificá-las nos estágios iniciais, podendo contribuir na qualidade de vida dos pacientes. Por esse motivo, o laboratório farmacêutico paranaense esclarece dúvidas a respeito do fevereiro roxo.

Lúpus

De acordo com o Ministério da Saúde, o Lúpus é uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar vários órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. As mulheres são as mais afetadas, mas os homens também podem ser acometidos por esta patologia. Apesar do lúpus não ter uma causa determinada, ele pode estar relacionado com fatores genéticos, hormonais e também com infecções ou uso de alguns medicamentos.

Entre os sintomas estão, lesões ou manchas avermelhadas na pele, dor e inchaço nas articulações, inflamações em órgãos e tecidos, mal-estar, emagrecimento, anemia, fadiga, surgimento de hematomas, febre e úlceras na boca.

Alzheimer

Já o Alzheimer é uma doença que atinge o funcionamento do cérebro de modo lento e progressivo, afetando duas ou mais funções cognitivas, por alterações de comportamento e diminuição da interação social, que causa impacto na realização das atividades do cotidiano, conforme aponta o Instituto Alzheimer Brasil (IAB).

Os principais sintomas são perda de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, mudanças de personalidade, dificuldade de raciocínio e na realização de atividades do dia a dia, alterações de humor frequentes, colocação de objetos em lugares inadequados e diminuição da capacidade de juízo. Em estágios mais avançados, o Alzheimer pode causar o impedimento físico e cognitivo, podendo afetar também a fala e dificuldade para comer.

Fibromialgia

Considerada como uma síndrome não inflamatória que apresenta uma dor crônica em diversas partes do corpo, principalmente nos tendões e em regiões de articulação, a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. Conforme a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a cada 10 pacientes com doença, sete a nove são mulheres.

O paciente pode apresentar diversos sintomas, como dor crônica, anormalidade do sono, dores de cabeça e enxaqueca, sensibilidade ao toque, problemas gastrointestinais, distúrbios de memória, cansaço e rigidez nas articulações. Pode haver também formigamento nas mãos e nos pés, suscetibilidade ao frio, menstruação dolorosa, além de maior irritabilidade e nervosismo.

SOBRE A PRATI-DONADUZZI

A Prati-Donaduzzi, indústria farmacêutica 100% nacional, é especializada no desenvolvimento e produção de medicamentos. Com sede em Toledo, Oeste do Paraná, produz aproximadamente 13 bilhões de doses terapêuticas por ano e gera mais de 4,8 mil empregos. A indústria possui um dos maiores portfólios de medicamentos genéricos do Brasil e desde 2019 vem atuando na área de Prescrição Médica, sendo a primeira farmacêutica a produzir e comercializar o Canabidiol no Brasil.