Divulgação

Foram adotados, no fim da semana passada, os dois cãezinhos abandonados que estavam sendo provisoriamente mantidos pela equipe da Administração Regional da CIC. Agora os filhotes moram numa casa com quintal no Capão Raso e dividem o ambiente com dois gatos adultos, além de terem como um dos seus tutores um estudante de Medicina Veterinária.

Adotados e adotantes estavam predestinados. O universitário Filipe Aurélio dos Santos Pires, de 23 anos, caminhava com a mulher, a professora de Educação Infantil Bianca Rodrigues Boeira, de 21, em frente à Regional. Foi quando avistaram, nos fundos do prédio, os cachorrinhos.

“A gente se aproximou mas, como eles estavam de coleira e tinham casinha, fomos embora. Uns três dias depois, a Bianca viu a notícia sobre a oferta de adoção no site do Plantão 190”, contou Filipe, referindo-se a um dos portais da internet que reproduziu a notícia, originalmente publicada no site da Prefeitura.

Foi o que bastou para o casal reconhecer os filhotinhos que já os havia encantado. No mesmo dia, Filipe e Bianca voltaram ao local e acertaram a adoção responsável com a assessora técnica da Regional, Maria Izabel de Paula, que se responsabilizou pelo bem-estar da dupla nos cerca de 20 dias de convivência com os bichinhos.

“Sentimos a falta deles mas também ficamos felizes e aliviados. É que aqui, na Regional, quem gosta de animais já tem outros em casa e não poderia mesmo ficar com eles. O jeito era mesmo entregá-los para pessoas amorosas como esse jovem casal”, disse a servidora.

Vida nova

Instalados e alimentados com ração e petiscos, eles dividem a casa com dois gatos resgatados da rua há cerca de três anos e ganharam novos nomes. Em vez de Brad e Pitt, os nomes provisórios recebidos na Regional, a dupla de aproximadamente quatro meses agora se chama JJ e John B. Os novos nomes são uma referência aos personagens da série de TV Outer Banks, exibida pela plataforma Netflix e a preferida de Bianca.

O próximo passo, revela Filipe, é dar o primeiro passeio com eles. “Só falta parar de chover”, diz. As coleiras novas e as guias já foram compradas.

Assim como JJ e John B, outros cães abandonados podem ganhar um lar e começar uma história de vida feliz. Além das feiras de adoção que acontecem periodicamente na cidade, eles podem ser encontrados no Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – o espaço da Rede de Proteção Animal de Curitiba onde são acolhidos animais resgatados com ferimentos e tratados.

Serviço

Centro de Referência de Animais em Risco (CRAR)

Rua Lodovico Kaminski, 1381 – Cidade Industrial de Curitiba

Diariamente, das 9h30 às 12h e das 13h30 às 16h