LEC

Pela primeira vez em 2022, um bobo-pequeno (Puffinus puffinus) voltou para a natureza após tratamento realizado pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), via PMP-BS. A soltura foi realizada na última sexta (18), na praia de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

O animal foi resgatado na praia de Ipanema, em Pontal do Paraná, por uma tratadora e uma médica veterinária, apresentando sinais de estado crônico de debilitação após migração, caracterizado por intensa desidratação, desnutrição e hipotermia.



Essa espécie de ave vem do Hemisfério Norte para o litoral brasileiro entre setembro e fevereiro. Apesar de medir apenas 35 cm (em média), ela cruza o Oceano Atlântico de norte a sul anualmente. Suas colônias reprodutivas ficam nas ilhas do Oceano Atlântico Norte, nas regiões da Irlanda, Grã-Bretanha e Macaronésia (arquipélago próximo à Europa e África). Com o início do inverno no Hemisfério Norte, ela inicia uma jornada de cerca de 10 mil km, atravessando o Oceano Atlântico, em cerca de duas a três semanas. Aqui no Hemisfério Sul, a espécie é encontrada na costa do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da África do Sul.



O longo caminho percorrido é desgastante para o animal. É comum que cheguem ao Atlântico Sul bem debilitados, como foi o caso deste bobo-pequeno que devolvemos à natureza após 20 dias em tratamento no Centro de Reabilitação da @ufpr_oficial. Com a recuperação da sua condição de saúde pode voltar à natureza.



Se você encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.

