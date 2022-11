Na Cãominhada Curitiba 2022, neste fim de semana, no Parque Barigui, Queixinho, o xodó da Rede de Proteção Animal, encontrou um novo lar. O cachorro, que aguardava adoção desde 2019, ganhou este nome por ter perdido um pedaço da mandíbula após um atropelamento, quando foi resgatado. No evento, promovido no sábado (5/11) pela Prefeitura em parceria com o Grupo RIC, como parte do Curitiba Viva Bem, teve microchipagem e a adoção de animais. Na ação, 246 animais foram microchipados e outros 15 cães foram adotados.

Quem aproveitou o dia de sol para curtir um passeio pelo Parque Barigui também pode curtir o Festival da Felicidade, com várias outras atividades do município e que ocorre paralelamente ao V Congresso Internacional da Felicidade, que segue neste domingo (6/11). O congresso acontece no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

A Prefeitura participa com atrações nas áreas de esporte e lazer, nutrição, segurança alimentar, turismo e proteção animal. Neste domingo, o Festival da Felicidade terá atrações ininterruptas da manhã até a noite.

SAIBA MAIS sobre o Congresso Internacional da Felicidade

Cãominhada

Moradora do bairro Xaxim, Eliza Danielle Bentes, levou seu cão Bruce, da raça São Bernardo, para participar da cãominhada pela primeira vez. Acompanhada de seus dois filhos, ela aprovou a iniciativa. “Achei muito legal, é o tipo de programa que estamos acostumados, sempre que possível frequentamos o parque em família”, contou.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), a Cãominhada teve início no Pavilhão de Exposições. De lá, tutores e seus animais de estimação seguiram até o Salão de Atos do Parque Barigui, onde tendas foram montadas para a oferta de diversos serviços.

Ofertada gratuitamente pela Rede de Proteção Animal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a microchipagem garante a identificação de animais.

O procedimento é rápido e indolor, e consiste na implantação de um pequeno dispositivo eletrônico embaixo da pele do animal.

Daniel Boll e sua esposa Vanilla Eskiba, aproveitaram a oportunidade para colocar o microchip no labrador Paco, de quatro meses. “O procedimento foi muito tranquilo e rápido, ele não estranhou nada. Ainda aproveitamos para participar da cãominhada”, disse Boll.

Quem também marcou presença no Barigui foi a Família Folhas. O dia teve ainda orientação de veterinários e demonstrações de cães treinados pelo Canil da Guarda Municipal de Curitiba, e ações de conscientização sobre guarda responsável com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

A Cãominhada 2022 contou com o apoio da rádio Jovem Pan, das Lojas MM, Special Dog e da Mega Mania.