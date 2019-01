Bandidos roubam carro, encaram a polícia e se dão mal

Redação Bem Paraná

Dois criminosos armados roubaram na noite desta quarta-feira (09 de janeiro), na Rua General Carneiro, no Centro de Curitiba, um veículo Renault Duster. O que não sabiam, porém, é que o automóvel possuía um rastreador, o que possibiliotu à Polícia Militar cruzar com os suspeitos. E aí a chapa esquentou para os bandidos, com deles sendo morto a tiros num confronto com a polícia.

O roubo teria acontecido por volta das 23 horas e os criminosos empreenderam fuga rumo ao bairro Sítio Cercado. As vítimas, então, rastrearam a localização do veículo por meio de um celular e acionaram a Polícia Militar (PM).

Ao ver a equipe da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) se aproximar, os dois assaltantes tentaram fugir e acabaram batendo a Duster no bairro Umbará. Ao descer do carro, começaram a trocar tiros com os policiais e conseguiram fugir a pé.

A polícia, contudo, não desistiu de localizar os suspeitos e fez um cerco pela região. Um dos bandidos foi encontrado dentro do quintal de uma casa, com arma em punho, e acabou baleado. O Siate chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto.

O outro suspeito conseguiu fugir após entrar numa região de matagal e não havia sido localizado até a manhã de hoje.