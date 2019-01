Mulher é presa acusada de arranhar pessoas no Centro de Umuarama

Redação Bem Paraná

Uma prisão no mínimo curiosa foi registrada na manhã desta quarta-feira (16 de janeiro) n o Centro de Umuarama, no noroeste do Paraná. É que uma mulher foi presa sob suspeita de sair por aí arranhando outras pessoas.

O caso começou a ganhar repercussão após uma postagem no Facebook, na qual foi relatada que uma mulher morena, de estatura mediana, estaria arranhando pessoas sem nenhum motivo pela cidade.

Na manhã de hoje, a "arranhadora" fez mais uma vítima, mas desta vez acabou sendo presa após a Guarda Municipal ser acionada. Ela foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil e liberada após assinar um Termo Circunstanciado.

Em entrevista ao portal G1, o delegado Thiago Soares informou que a suspeita, que aparenta ter algum tipo de perturbação mental, responderá por lesão corporal. O Centro de Atenção Psicossocial também foi acionado para prestar atendimento à suspeita.