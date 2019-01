Pai é preso após bater na filha com cinta por causa de vídeo íntimo

Redação Bem Paraná

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de ontem (24 de janeiro), em Mandaguari, no norte do Paraná, um homem suspeito de bater na filha de 14 anos com um cinto. De acordo com a corporação, a agressão teria acontecido, segundo alegado pelo pai, após ser descoberto um vídeo da adolescente vestindo apenas roupas íntimas na internet.

A avó da menina, que presenciou a surra e não concordou com a atitude do pai, foi quem chamou a polícia. Ao ser abordado, o homem relatou aos policiais ter problemas com a filha e que já teria, em vão, tentado conversar com a garota. Depois de assistir ao vídeo postado numa rede social, contudo, ele perdeu a paciência e resolveu apelas para as cintadas.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência, que terminou com o pai da adolescente preso e encaminhado à delegacia.