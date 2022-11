VW Gol dá adeus com série limitada a mil unidades (Fotos: divulgação)

Chega finalmente a hora de dar adeus para o Volkswagen Gol. A última tiragem chamada de Last Edition do hatch compacto foi revelada e terá mil unidades pelo preço de R$ 95.990.



Com quase 8,5 milhões de unidades produzidas em 42 anos, o Gol Last Edition traz os seus itens de diferenciação para marcar a despedida. A começar pela cor, já que a série limitada será vendida apenas na cor vermelho Sunset. Na frente, os últimos Gols da história trazem grade com detalhes em preto brilhante, mesmo padrão visto nas rodas de liga leve com aros de 15”. Na parte de baixo das portas, adesivos com o nome da edição final. Na traseira o nome “Gol Last Edition”. As lanternas têm lentes escurecidas e são interligadas por uma faixa.



Na terceira coluna, um emblema que remete às rodas orbitais que estrearam no Gol GTI, em 1989, adornam o símbolo que homenageia os 42 anos de produção do compacto.



No interior, o tecido dos bancos remete aos Recaro que equipavam o GTI e traz o nome da série em baixo relevo e costuras vermelhas. Tecidos nas portas, teto e colunas escurecidos e quadro de instrumentos com grafismos exclusivos também marcam o adeus do Gol.



No painel, a placa com a numeração da série e detalhe que imita fibra de carbono. O Last Edition vem equipada com central multimídia Composition Touch, com conexão Android Auto e Apple CarPlay. O Gol dá adeus com o conhecido motor 1.0 três cilindros da família EA211, com 84/77 cv e 10,4/9,7 kgfm. O Volkswagen mais barato do com o adeus do Gol é o Polo Track que chega em janeiro por R$ 79.990.