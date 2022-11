Jaguar F-Type: Série especial tem pintura metálica British Racing (Divulgação)

Divulgação

A Jaguar anunciou a chegada de uma edição especial do F-Type no mercado brasileiro. O F-Type BRG faz referência à lendária cor British Racing Green, que se tornou marca registrada dos veículos da marca (e de todas as fabricantes inglesas) nas pistas de corrida. O F-Type BRG dispõe do pacote Black Pack, que inclui rodas de liga leve de 20 polegadas pintadas em preto brilhante, pinças de freio tingidas de preto e capota elétrica retrátil pintada em marrom. A cabine tem bancos revestidos em couro marrom, que também se faz presente em outros elementos do interior.



A lista de equipamentos de série inclui painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas, ar-condicionado digital com duas zonas de temperatura, sensor de pontos cegos, assistente de tráfego traseiro e central multimídia com suporte a Android Auto e Apple CarPlay. O Jaguar F-Type BRG é movido pelo motor 2.0 turbo da família Ingenium, que entrega 300 cv e torque máximo de 40,8 kgfm. A transmissão é automática de oito velocidades com opção de trocas sequenciais realizadas por aletas atrás do volante.



O sistema de escapamento tem uma válvula que, quando aberta, torna o ronco do motor mais grave. Segundo a fabricante, o F-Type precisa de 5,7 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h e atinge a velocidade máxima de 250 km/h. O Jaguar F-Type BRG será trazido em tiragem limitada para o mercado brasileiro ao preço de R$ 600.680.