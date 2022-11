Porsche 718 Style Edition: detalhes exclusivos distinguem os modelos (Fotos: Divulgação)

Cores frescas e configurações com cores contrastantes caracterizam os novos esportivos Porsche 718 Boxster Style Edition e 718 Cayman Style Edition. Com a Style Edition, a cor exterior Ruby Star Neo, oferece uma interpretação moderna da Ruby Star do lendário Porsche 911 Carrera RS da geração 964. Eles trazem rodas 718 Spyder de 20 polegadas em preto de alto brilho com escudo Porsche colorido.



O Style Edition também é reconhecível por suas saídas de escape esportivas pretas e a inscrição “Porsche” em prata de alto brilho na parte traseira. No 718 Boxster Style Edition, a inscrição “Boxster” em relevo acima das janelas laterais é adicionada à capota como um detalhe exclusivo. Os clientes podem escolher entre dois pacotes de contraste do 718 Style Edition sem custo adicional: um em preto e outro em branco. Ambos incluem faixas decorativas na tampa do porta-malas na frente e letras decorativas “Porsche” na lateral, além de acabamentos de pintura de alto brilho preto e branco para as rodas e designações de modelo na parte traseira, respectivamente.



No interior, os modelos Style Edition apresentam um pacote de couro em preto com costura contrastante em giz, soleiras das portas iluminadas em aço inoxidável e o escudo da Porsche nos apoios de cabeça.



O 718 Boxster e o Cayman Style Edition estão excepcionalmente bem equipados: faróis principais Bi Xenônio com luzes diurnas de LED, ParkAssist dianteiro e traseiro com câmera de ré, Apple® CarPlay, controle de cruzeiro, retrovisores externos e internos com escurecimento automático, incluindo sensor de chuva, volante multifuncional em couro liso com função de aquecimento, bancos com função de aquecimento, climatização automática de duas zonas, tapetes com costuras contrastantes em giz, revestimento interior em couro preto com costuras contrastantes em giz e direção assistida plus estão inclusos como itens de série. Ambos os modelos também podem ser personalizados através de uma ampla gama de opções.



Em termos de trem de força e chassi, os modelos Style Edition não diferem entre si. Ambos são baseados nas versões 718 Boxster e 718 Cayman com o motor boxer de dois litros de 220 kW (300 cv) atrás dos assentos. O motor quatro cilindros turbo gera 380 Nm de torque e leva os modelos Style Edition, equipados com a transmissão PDK de dupla embreagem com 7 velocidades, de zero a 100 km/h em 4,7 segundos.



Ambos atingem uma velocidade máxima de 275 km/h. Os modelos Porsche 718 Boxster Style Edition e Porsche 718 Cayman Style Edition serão oferecidos no Brasil. Os preços sugeridos são de R$ 519.000 (Boxster) e R$ 539.000 (Cayman).