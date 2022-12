Jetta GLI tem motor 2.0 turbo de 231 cv (Divulgação)

Divulgação

A Volkswagen lançou a linha 2023 do Jetta GLI. A versão esportiva é a única da gama do sedã médio oferecida no país e está à venda por R$ 221.380 agora com mais itens de segurança, especialmente nos recursos de assistência à condução.

O modelo sai de fábrica com sensor de pontos cegos, assistente de mudança e de permanência em faixa, detector de pedestres e alerta de tráfego cruzado traseiro. Esses itens se somam à extensa lista de equipamentos, que inclui seis airbags, ar-condicionado automático com duas zonas de temperatura, faróis full LED, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, carregamento de celular por indução, central multimídia VW Play com tela de 10,1 polegadas e suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio e quadro de instrumentos eletrônico de 10,25 polegadas.



O sedã é movido pelo motor 2.0 TSI de quatro cilindros, que entrega 231 cv e 35,7 kgfm de torque máximo. Equipado apenas com a transmissão automatizada DSG de dupla embreagem e sete marchas, o Jetta GLI acelera de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 249 km/h.