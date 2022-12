Reprodução/ Instituto Guaju

Ave símbolo do litoral paranaense, o guará voltou a se instalar na Baía de Guaratuba após décadas. A ave chegou a ficar extinta por cerca de 80 anos, retornando ao litoral paranaense em 2008. Para garantir o sossego de que necessitam, o Instituto Água e Terra (IAT) e o Instituto Guaju iniciaram, nesta quinta-feira (22), a instalação de cartazes nas marinas do Litoral.

O objetivo é alertar sobre as práticas das embarcações que passam pelo local para que não estressem e afugentem os animais. São dicas para não provocar a revoada das aves, fazendo barulho ou se aproximando delas. É indicado manter uma distância mínima de 150 metros.

O território da Baía de Guaratuba, que é atualmente o habitat das aves, integra a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, criada em 1992 pelo Decreto Estadual n° 1.234/1992. Os guarás (Eudocimus ruber) podem ser observados aos bandos colorindo de vermelho os manguezais e áreas estuarinas do litoral paranaense. A espécie possui uma grande importância para a preservação do ecossistema manguezal.

Os municípios de Guaratuba e Guaraqueçaba têm ainda mais vinculação com esta ave, tendo seus nomes oriundos das populações indígenas (Guaratuba a “terra de muitos guarás”, e Guaraqueçaba “lugar do Guará”). O retorno das aves ao Paraná foi monitorado por diversas atividades de Educação Ambiental do Instituto Guaju.

CAMPANHA – A divulgação de orientações para as embarcações, com cartazes instalados nas marinas de todo o Litoral, integra as ações de educação ambiental do Instituto, que também conta com a parceria da Universidade Federal do Paraná, através do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável. A iniciativa foi abraçada pelo Instituto Água e Terra durante as ações do Verão Maior Paraná.

