Divulgação TV Cultura

Nesta terça-feira (27/12), a TV Cultura apresenta o sétimo episódio da série Exponencial, que tem como tema a Sustentabilidade. O último episódio inédito revela uma jornada de descobertas sobre os impactos da tecnologia e da inovação na sociedade e pretende esclarecer conceitos de uma maneira acessível. No ar às 20h30.

A atração mostra como a tecnologia é capaz de auxiliar em questões importantes, como a preservação de recursos naturais, além de trazer soluções para o desenvolvimento que não prejudiquem a vida do planeta nem das gerações futuras.

Caminhos para a redução das emissões de carbono e de outros poluentes na atmosfera, alternativas energéticas de baixo carbono, como os motores elétricos, criação dos créditos de carbono, a aposta no hidrogênio verde como energia limpa do futuro estão entre os assuntos abordados.

A tecnologia também amplia o acesso à informação, no que diz respeito ao monitoramento das ações humanas que degradam o meio ambiente e das mudanças climáticas.

O episódio conta com entrevistas de renomados especialistas na área, como o economista e professor titular da USP Ricardo Abramovay; a responsável pelo CT Clima do CEBDS, Viviane Romeiro; o diretor presidente do Instituto AKATU, Helio Mattar; o diretor de Tecnologia Industrial, Sustentabilidade e Inovação da Klabin, Francisco Razzolini; a professora do Instituto de Geociências na UNICAMP, Flávia Consoni; a líder global de pesquisa e desenvolvimento da natura, Roseli Mello; e o diretor de pesquisa, desenvolvimento e dnovação da Ambipar, Gabriel Estevam Domingos, entre outros.

O programa, que tem Gabi Agustini como consultora de inovação, será reapresentado no domingo (1º de janeiro), às 20h.