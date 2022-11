Marcello Casal Jr/ABr

Estudo mostra que o Brasil é o 2º maior mercado quando o assunto é online dating e nos últimos meses o “Golpe do Tinder” já corresponde a mais da metade dos sequestros de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, 45 dos 75 casos instaurados na capital neste ano foram cometidos com a ajuda de aplicativos de relacionamento, sendo o Tinder e o Inner Circle os apps mais usados pelas vítimas.

Plataformas que lidam com pessoas mais elitizadas investem alto em segurança online. Conversamos com o site MeuPatrocínio que é uma plataforma para homens bem-sucedidos, e que tem a segurança de seus usuários como prioridade.

Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos e diretor de comunicação da plataforma ressalta que além do cuidado que as plataformas em geral têm para manter o ambiente seguro é preciso ter cautela ao ir em encontros.

Os usuários devem ter alguns cuidados os quais a plataforma não pode controlar.

“A segurança é algo de suma importância para nós do MeuPatrocínio, trabalhamos todos os dias para manter um ambiente perfeito para nossos usuários e dentro da plataforma damos dicas de segurança para que todos tenham ótimos e seguros encontros. É muito importante conhecer bem a pessoa antes de seguir para um date. Chamadas de vídeo ajudam bastante nesses casos, lembre-se ao sair de procurar sempre lugares públicos e avisar a pessoas próximas com quem e onde você está.” afirma Caio Bittencourt.

Nessa conversa com o especialista separamos 5 dicas para você fazer um encontro seguro e evitar problemas com um desconhecido:

Tenha as redes sociais do parceiro

Nos dias de hoje é muito importante pedir as redes sociais de alguém que você está se relacionando virtualmente. Pois além de ser praticamente impossível alguém não utilizar as redes sociais, o perfil pode passar mais informações sobre a pessoa com quem você está conversando.

Analise se as informações que o parceiro passou são verdadeiras

Alguns perfis são chamados de “fakes”, que é quando utilizam fotos e informações falsas, criando um perfil com fotos chamativas e informações que agradam de maneira geral. Por isso é importante conferir as datas das publicações e os comentários, pois se forem muito recentes e sempre os mesmos “amigos” é hora de desconfiar.

Faça chamadas de áudio e vídeo

Nada melhor do que ouvir, mas também dar uma cara ao rosto de alguém que você tanto fala, não é mesmo? Então para garantir que a pessoa que você está conversando realmente existe e é quem diz ser, crie aquele clima para uma chamada de vídeo.

Marque um encontro em um lugar público e monitorado

Marque sempre seus encontros em um local que seja público, que você conheça bem e que se possível seja monitorado com câmeras. Quanto mais você conhecer do local que você está indo, melhor.

Avise seus amigos sobre seu encontro

É a hora que os melhores amigos mais gostam, a aventura começa aqui. Passe todas as informações que você tiver sobre quem você está encontrando e os detalhes do local. É melhor que alguém saiba e possa ser o seu refúgio caso você precise, do que acabar ficando na mão.

Pronto, agora você está mais do que preparado para marcar o seu primeiro date com o contatinho online. Não esqueça de ser você mesmo e colocar aquele perfume especial!