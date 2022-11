Reprodução/MeuPatrocínio

A busca pelo match perfeito continua crescendo cada vez mais no mundo virtual. Será que as pessoas perderam o jeitinho do mundo real?

Se cadastrar em um site de relacionamento online não quer dizer que você falhou em encontrar um par ou muito menos que você está desesperado para encontrar alguém. Mas sim que você está em constante evolução e livre para viver as novas oportunidades e modalidades de namoro que surgiram ao longo do caminho.

Renata Dias, de 26 anos é usuária do MeuPatrocínio, site de relacionamentos para pessoas bem-sucedidas (ou que desejam ser bem-sucedidas) e ela diz que “É muito fácil conhecer novas pessoas na internet! Eu não costumo sair muito, por conta dos estudos e trabalho e eu gosto muito de homens que já tenham uma vivência, sejam estáveis. Eles não são o tipo de cara que estão na mesa de bar, não fazem parte do meu ciclo, por conta da idade e não estão onde meus amigos frequentam. Mas eles estão na internet.”

O especialista em relacionamentos online, Caio Bittencourt, afirma que “conhecer alguém online é a evolução do offline. Com a vida corrida, as pessoas preferem ir a um date com alguém que já conversam em um ambiente online, que já criaram algum tipo de conexão. Nos dias de hoje precisamos de novas opções para conhecer alguém além do que vivemos no nosso dia a dia. Em um ambiente offline dificilmente se conhece alguém novo que valha a pena, a não ser que seja amigo de amigos. E quando conhecem, não sabem nada sobre eles.” diz Caio.

“Com a facilidade do mundo virtual, hoje você consegue filtrar tudo o que você está buscando apenas em alguns cliques. Gênero, idade, graduação, profissão, e em alguns sites como no MeuPatrocínio até mesmo a renda, etc. E isso tudo já economiza demais o nosso tempo. Por que se relacionar com alguém se essa pessoa não te agrada ou não tem os meus objetivos que você? Desconhecidos na rua realmente podem te agradar?” Questiona, Caio Bittencourt.

A internet hoje proporciona as pessoas a economia de tempo, dinheiro e também, do desgaste emocional. Conforme conhecemos alguém virtualmente, conseguimos ter mais certeza se é alguém que realmente gostaríamos de criar um futuro ou não, ou apenas curtir aquele momento, sem nada sério. Dá a oportunidade de pensarmos, refletirmos e termos uma visão geral mais consciente.