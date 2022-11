Reprodução/Cinesystem

Já ouviu falar na ‘Quinta do Beijo’? Uma das ações mais icônicas e que marcou história na Cinesystem está de volta! Após um hiato de dois anos, a divertida campanha retorna aos 26 multiplex da Rede, no próximo dia 17, com a mesma dinâmica: trocar beijos com o(a) acompanhante para ganhar descontos nos ingressos!

“A Cinesystem carrega um DNA jovem e inovador e o resultado é o sucesso e engajamento de cada ação realizada. A Quinta do Beijo foi criada em 2004 e, desde então, milhares de cinéfilos já participaram, aprovaram e querem repetir! Então, vamos celebrar essa retomada em grande estilo para todos curtirem juntos mais esse momento no cinema”, pontua a gerente de Marketing e Produtos da Rede, Samara Vilvert.

No dia 17, a ação será dividida em dois momentos: no ‘Luz, Câmera, Beijão’, os clientes contarão com um display do filme ‘A Dama e o Vagabundo’ para reproduzirem a cena do clássico beijo. Quem encenar, fotografar e usar a #QuintaDoBeijo ganhará um pacote de canudinhos Docille.

Já no ‘Quintou, Estourou e Beijou’, os frequentadores que comprarem o combo duplo (pipoca grande e 2 refrigerantes de 700ml) poderão sortear um prêmio surpresa ou estourar um balão para checar se realmente são sortudos.

Vale lembrar que a ação especial com os brindes será realizada apenas no próximo dia 17. Nas demais quintas-feiras, a ação ocorre normalmente: basta o casal se apresentar na bilheteria do cinema, reproduzir um beijo ou selinho e pronto, o desconto no par de ingressos já estará ativado.

A programação completa pode ser conferida no site https://www.cinesystem.com.br/