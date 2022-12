Reprodução/Sanepar

O fim de ano, juntamente com as festividades, férias e época do verão, faz com que os consumidores mudem os hábitos em relação ao consumo de água e energia. Esse período é uma boa oportunidade para repensar os hábitos de consumo desses dois recursos essenciais para o cotidiano, além de ter um consumo mais consciente.

Para ajudar a conscientizar as pessoas sobre o impacto do consumo diário de água em casa, Marco Aurélio Teixeira, especialista de utilities e gerente da área de recursos hídricos da CAS Tecnologia, empresa especializada em soluções de tecnologia aplicadas à sustentabilidade, elaborou uma lista com algumas recomendações simples e práticas.

O que acha de bater um papo com nosso porta-voz para que possa explanar sobre esses cuidados a fim de não só economizar financeiramente como também ter boas práticas de sustentabilidade?

Aguardo seu contato.

Confira as dicas:

1) Tome banhos rápidos. Um banho de 15 minutos com registro meio aberto consome cerca de 135 litros de água. Em um mesmo banho de cinco minutos, com o registro fechado ao se ensaboar, você irá consumir apenas 15 litros.

2) Ao lavar o carro, utilize baldes e não a mangueira. Com essa atitude, você economizará por volta de 500 litros de água, durante 30 minutos.

3) Ao escovar os dentes, molhe a escova, feche a torneira e bocheche com um copo d’água. Assim o consumo será de apenas 0,5 litro, enquanto ao escovar os dentes por cinco minutos, com a torneira aberta, pode gerar um gasto de 12 litros de água.

4) Colete água de chuva para serviços diários, como lavar o chão e regar plantas.

5) Na hora de lavar louça, organize os objetos que serão lavados. Ensaboe todos e somente depois enxague.

6) Utilize redutores de vazões de água em torneiras e chuveiros. Esses dispositivos diminuem o fluxo da água, proporcionando uma economia ainda maior.

7) Vazamentos na torneira e na descarga são vilões do consumo consciente. No caso da descarga, em que não é tão fácil identificar o vazamento, jogue cinzas na privada. Se as cinzas não ficarem depositadas no fundo do vazo, pode ser que haja um vazamento na válvula.

8) No caso dos condomínios, o ideal é a instalação da medição individualizada de água. A leitura remota, por meio de tecnologia de comunicação 3G e IoT, possui eficiência operacional sustentável que ajuda a conter perdas, gerando uma economia de, em média, 25% do consumo de água.