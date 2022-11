Agência Brasil

Nos dias 7 e 8/11 (segunda e terça-feira), técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estarão no Park Shopping Barigui, das 10h às 22h, para esclarecer dúvidas de consumidores sobre planos de saúde.

A ação faz parte do projeto ANS com Você, iniciativa que conta com uma série de eventos nas 12 cidades onde a Agência tem núcleos de atendimento presencial, nas cinco regiões do Brasil, para aproximar a reguladora dos consumidores.

“Nossa proposta é ir até o público, chegar mais perto dos consumidores e esclarecer o papel da ANS, o trabalho que fazemos na intermediação de conflitos entre os usuários de planos de saúde e as operadoras, e esclarecer dúvidas sobre temas como cobertura assistencial, carência, reajuste”, destacou a diretora de Fiscalização da Agência, Eliane Medeiros.

Para o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello, essa é mais uma iniciativa importante com o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre a saúde suplementar: “Queremos que o consumidor tenha cada vez mais acesso a informações, que entenda as regras do setor e conheça seus direitos e deveres. Só assim ele vai poder tomar decisões de forma consciente sobre contratação, manutenção ou troca do seu plano de saúde”, frisou.

Cada localidade receberá o projeto em dois dias, quando haverá atendimento ao público exclusivamente para esclarecimento de dúvidas sobre o setor de planos de saúde e distribuição de cartilhas. Não será possível registrar reclamações nos estandes, o que poderá ser feito pelo canal de atendimento gratuito Disque ANS: 0800 701 9656; pelo formulário eletrônico Fale Conosco; ou pela Central de atendimento a deficientes auditivos: 0800 021 2105.

