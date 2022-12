Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Bela e A Fera Dining Experience traz uma vivência encantadora à toda família para um dos bailes mais famosos dos contos de fadas. O evento une teatro, gastronomia, música, tecnologia, dança e ilusionismo chega em sua última semana na capital paranaense. Em Curitiba, A Bela e A Fera Dining Experience, que fez sua estreia em novembro, fica em cartaz até o dia 11 de dezembro, com apresentações de quinta (08.12) a domingo (11.12), em um salão de baile montado no Jockey Plaza Shopping (R. Konrad Adenauer, 370). No local, um suntoso jardim e a fachada de um luxuoso castelo foram simulados para receber os convidados e proporcionar registros fotográficos marcantes.

Após a recepção feita por equipe devidamente caracterizada, os visitantes são convidados ao salão real, onde o baile irá começar. Depois de tomarem os seus lugares e realizarem seus primeiros pedidos, os funcionários da realeza levarão as delícias solicitadas já preparando o público para a segunda parte da experiência.

Com a plateia em formato de restaurante, o show é uma releitura da clássica história originalmente escrita pela francesa Gabrielle-Suzanne Barbot, em 1740. Com dezenas de profissionais envolvidos, os convidados desse glamuroso evento terão contato com uma fusão de linguagens artísticas e efeitos especiais durante todo o percurso. Em paralelo, ainda poderão usufruir de um cardápio elaborado cuidadosamente para o evento.

O figurino é um show à parte. Com grande riqueza de detalhes, darão vida e realismo aos clássicos personagens Bela, Fera (que se transforma em príncipe), Candelabro, Relógio e muitos outros. Toda a equipe (recepcionistas, vendedores e garçons) também estará caracterizada com figurinos de época para que a imersão seja ainda mais completa.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos pelo site www.abelaeaferaexperience.com.br . Crianças a partir dos 24 meses são pagantes. Os assentos são definidos por ordem de chegada. O local ainda conta com dois palcos, sendo um deles 360°. O evento atende a todas as regras de higiene necessárias para sua realização.

SERVIÇO:

A BELA E A FERA DINING EXPERIENCE

Quando: de novembro até 11 de dezembro de 2022

Local: Jockey Plaza Shopping (R. Konrad Adenauer, 370 – Tarumã).

Sessões: Quintas e Sextas – 18h e 20h / Sábados e Domingos – 10h30, 13h, 15h, 17h, 19 e 21h

Obs.: Sessões extras poderão ser abertas conforme demanda.

Site de Vendas – www.abelaeaferaexperience.com.br

Classificação Etária: Livre

Duração: 75 minutos

Obs.: O cardápio pode sofrer algumas alterações sem aviso prévio.

Realização: Chaim Entretenimento