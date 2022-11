Foto: Marcos Hermes

Os artistas apresentarão seus espetáculos separadamente, cada um com seu repertório, o que assegura uma experiência completa e diversa. “Tijolo por tijolo” de Alcione e “Samba de Verão” de Diogo Nogueira irão embalar a noite do dia 25.

Gus Lima

A cantora, que já ultrapassou a marca de 12 milhões de discos vendidos, chega ao Live Curitiba às 23h do dia 25 de novembro com a apresentação do álbum “Tijolo por tijolo”, último lançamento da sambista.

Após quase sete anos sem gravar um CD com canções inéditas, o público curitibano pode esperar por um espetáculo marcante e assinado por grandes nomes da música brasileira como Serginho Meriti, Altay Veloso, Paulo César Feital, Arlindo Cruz, Fred Camacho, Edil Pacheco, Zé Américo Bastos, Salgado Maranhão, Telma Tavares, Roque Ferreira e outros bambas.

“Tijolo por Tijolo” é o 42º álbum de Alcione (sem contar os três compactos iniciais gravados antes do primeiro LP), em quase 50 anos de uma carreira sólida, longeva e de sucesso. Sucesso que extrapolou fronteiras internacionais, vide a mais recente – e aplaudida – turnê europeia por países como Suíça, Alemanha, França, Itália e Portugal. Ao todo, Marrom já levou seu canto a mais de 30 países. Tijolo por Tijolo, caminhando sem afobação para chegar ao topo, Alcione alcançou um patamar diferenciado, e chegou lá por conta de sua devoção ao ofício… E pelas graças dos “Devas da Música” foi elevada, definitivamente, a categoria de Diva. O roteiro do show, por mais que tenha o nome do mais recente álbum de Marrom, é composto pelos grandes sucessos da cantora, como “A Loba”, “Estranha Loucura”, “Meu Ébano”, “Você Me Vira a Cabeça” e “Não Deixe o Samba Morrer”.

Para completar a magnitude do evento, o cantor e compositor Diogo Nogueira garante a dobradinha. Isso mesmo! Duas grandes apresentações em uma noite. O show do sambista começará 01h.

Diogo Nogueira encerra a noite com a apresentação do projeto “Samba de Verão”, audiovisual indicado a melhor álbum de samba/pagode na 22ª edição do Grammy Latino de 2012. O cantor, que completa 15 anos de carreira em breve, está em turnê por algumas capitais com o show deste projeto, que estreou no Vivo Rio/RJ em agosto de 2021, com enorme sucesso de crítica e público. Agora, chega a Curitiba para apresentação única no dia 26 de novembro.

O show “Samba de Verão” tem duração de 80 minutos e traz um repertório com músicas inéditas deste audiovisual que já se tornaram sucesso, como “Bota Pra Tocar Tim Maia” – que caiu no gosto do público, atingindo mais de um milhão de views em menos de um mês –, “Ouro da Mina”, além da nova parceria de Diogo e Moacyr Luz na música “Cadê?”. Também estará no show “Andança”, uma homenagem a Beth Carvalho, e “Espelho”, de seu pai João Nogueira, assim como não ficarão de fora seus sucessos “Pé na Areia”, “Clareou” e “Sou Eu”. E ainda irá mostrar seus singles mais recentes que já estão em todas as plataformas digitais como “Flor de Caña”, dele em parceria com Rodrigo Leite e Cauique, também autores de “Pé na Areia”, dedicada à namorada e musa inspiradora, Paola Oliveira, que participou do videoclipe, e “Deu Samba”, dos compositores Rennan Fiori e Berg Vicente, um samba gostoso, com arranjo elegante de Alessandro Cardozo, daqueles que, na voz do Diogo, faz diferença e trás uma marca registrada.

SOBRE A OPUS ENTRETENIMENTO

Celebrando 45 anos em atividade, a Opus Entretenimento acredita no poder transformador da tríade cultura, conteúdo e experiência, trazendo ao Brasil grandes artistas nacionais e internacionais. Administradora de teatros pelo Brasil nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, também faz a gestão artística de importantes nomes da música e do entretenimento brasileiro como Luccas Neto, Daniel, Maurício Manieri, Seu Jorge, Alexandre Pires, Hello Adele Tribute e Sinatra 1915 Tribute.

A Opus disponibilizou também uma nova experiência digital com muito mais praticidade e qualidade ao lançar recentemente sites mais rápidos, modernos, otimizados e responsivos, com mais praticidade para pesquisar informações e agilidade na hora de adquirir ingressos para cada evento. Acesse opusentretenimento.com e confira.

SERVIÇO:

ALCIONE E DIOGO NOGUEIRA

LIVE CURITIBA

25 de novembro de 2022 – 21h

Duração: 170 min.

Show Alcione: 90 min.

Show Diogo Nogueira: 80 min.