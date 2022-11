Antonia Leão: lançamento presencial acontecerá no Café Cultura Batel. Foto: Cezar Rosa

A casa editorial Telaranha Edições, sediada em Curitiba, lança o livro Rindo aos prantos, da jornalista Antonia Leão. O lançamento presencial acontecerá no Café Cultura Batel, em Curitiba, no dia 5 de novembro de 2022, a partir das 14 horas, acompanhado de um coquetel para o público e um bate-papo com a autora sobre os bastidores da produção da obra, com mediação do jornalista José Carlos Fernandes.



Nesse livro de estreia, a autora atreve-se a demonstrar que, apesar de muitas vezes associada a adversidades e tristezas, a morte também pode se aproximar do riso.

Em 22 crônicas bem-humoradas, Antonia Leão apresenta situações cômicas que vão desde eufemismos ingenuamente criados por adultos para explicar a morte às crianças até confusões com serviços funerários, passando por cenas inusitadas em enterros, reações inesperadas a notícias chocantes e reflexões sagazes.

Ao colocar em contato temas aparentemente paradoxais, a publicação revela como, em muitos momentos, os opostos estão mais próximos do que se imagina, tornando possível até mesmo, quem sabe, rir aos prantos.

O prefácio do livro é assinado por José Carlos Fernandes, colunista da Gazeta do Povo e professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Paraná. “A jornalista filosofa sobre a morte – sem palavrório, pois não cabe ao cronista arrotar citações –, mas também demonstra ter domínio da carpintaria da crônica. Quem ler, verá. Seu trabalho dialoga com o espírito nonsense dos faits divers e canards, dois gêneros tão hilários quanto sinistros, onipresentes na imprensa desde os tempos de Gutenberg”, escreve o jornalista.

O livro será vendido no dia do lançamento e também estará disponível no site da editora e no marketplace da Amazon.



FICHA TÉCNICA

Rindo aos prantos

Autora: Antonia Leão

Editora: Telaranha Edições

ISBN: 978-65-997172-3-9

Largura: 14 cm

Altura: 21 cm

Número de páginas: 232

Ano de publicação: 2022

Preço de capa: R$ 52

SERVIÇO

Lançamento do livro Rindo aos prantos

O quê: Lançamento do livro de Antonia Leão com coquetel e bate-papo sobre a obra

Quando: 5 de novembro (sábado), a partir das 14h

Onde: Café Cultura Batel (Rua Coronel Dulcídio, 558 – Batel – Curitiba/PR)

Quanto: Entrada gratuita