Ulisses Iarochinski lanã “Polacos do Brasil” um livro literalmente pesado. Com 660 páginas pesa 1 kg e 580 gramas no formato 20,32 x 3,78 x 25,4 cm. O livro levou 20 anos de pesquisas para ser finalizado. Trata-se de quase uma “bíblia” sobre os imigrantes polacos no Brasil.

Com ele, Iarochinski completa uma trilogia iniciada com “Saga dos Polacos”, em 2000, e seguida de “Polaco”, em 2010. Iarochinski vem estudando e escrevendo sobre os polacos e a Polônia desde a década de 80, em jornais, revistas e livros. Também fazendo reportagens, documentários e programas na televisão e no rádio. Até peças de teatro chegou a participar, como ator, em Cracóvia. Este ano já publicou “Terras da Polônia” que se soma a outros cinco livros sobre a polonidade no Brasil.

