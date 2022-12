Divulgação

Depois do adiamento da última temporada devido o novo surto de Coronvírus, onde alguns cantores se contaminaram, o Coro e o Madrigal da UFPR voltam ao palco, agora em segurança para todos. Para encerrar a temporada de 2022 o Coro vai apresentar composições do músico austríaco Anton Bruckner, entre elas o grandioso “Te Deum”, para coro e solistas. Já o Madrigal interpreta obras de compositores contemporâneos como Nunc Dimittis; de Arvo Pärt, Even when He is silent; de Kim Arnesen e inclui também um Pai Nosso; de Neemias Tamura, integrante do Madrigal que compôs a peça especialmente para o grupo.

Leia mais no Barulho Curitiba