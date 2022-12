Maringas Maciel

O Pato, Corujinha, Pinguim e São Francisco, alguns dos poemas de Vinicius de Moraes traduzidos em canções no espetáculo Arca de Noé, estarão na programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, no Circo da Cidade Zé Priguiça, no Alto Boqueirão, e no Teatro da Vila, na CIC.

As apresentações são gratuitas, de classificação livre e perfeitas para um programa em família. A atração conta com diversas sessões. Confira aqui a programação do espetáculo Arca de Noé.

A Arca de Noé estreia no Circo da Cidade neste sábado (3/12), com sessões às 14h30 e 16h. No domingo (4/12), a apresentação volta aos palcos às 14h30 e 16h. E por fim, o último espetáculo acontece no dia 20 de dezembro às 9h e às 14h30. Ao todo, são 300 ingressos disponíveis por sessão.

Já no Teatro da Vila, na CIC, o espetáculo será apresentado no sábado e no domingo da próxima semana (dias 10 e 11/12) e conta com três sessões por dia: às 10h, 14h30 e às 16h. Serão disponibilizados 245 ingressos por apresentação.

A produção do espetáculo é da MRG Produções Artísticas ME e conta com uma viagem pelo mundo encantado das rimas, imaginação e inteligência com poemas e músicas de Toquinho e Vinicius de Moraes. O projeto foi aprovado pelo Fundo Municipal da Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba.

O espetáculo é um verdadeiro caso de amor da literatura, do teatro e da música popular brasileira e traz algumas das canções dos poemas mais famosos de Vinicius de Moraes como hinos cantados por crianças.

Para assistir ao espetáculo é necessário adquirir ingressos .

Programação

CIRCO DA CIDADE – Rua Dr. Benedicto Siqueira Branco, S/N – Alto Boqueirão

3/12 (sábado) – 14h30 e 16h

4/12 (sábado) – 14h30 e 16h

20/12 (terça-feira) – 9h e 14h30

TEATRO DA VILA – Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC

10/12 – (sábado) – 10h, 14h30 e 16h

11/12 (domingo) – 10h, 14h30 e 16h