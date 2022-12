O artista Everton Leite e uma parte da exposição: um significativo conjunto de diferentes utensílios e objetos domésticos colecionados (Divulgação)

O Museu Paranaense (MUPA) inaugurou no sábado (17) o último projeto selecionado este ano no II Edital de Ocupação do Espaço Vitrine. Agora é a vez da instalação “Coleção à brasileira: uma visita à colecionadora-diarista”, idealizada por Everton Leite. O Espaço Vitrine recebeu no total seis propostas artísticas selecionadas em dois editais. A inauguração é gratuita e aberta ao público.

