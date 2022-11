Reginaldo Teixeira

O Festival Rock The Mountain deu início à segunda semana de shows no Parque de Exposições em Itaipava de uma forma especial. Artistas como Gilberto Gil, Lulu Santos, Gilsons, Baco Exu do Blues e Malú Magalhães homenagearam a grande cantora Gal Costa, que nos deixou no último dia 09. Gal participou da edição de abril deste ano do RTM e ficará para sempre na história e na memória do festival.

Com ingressos esgotados, shows de nomes como Gilberto Gil, Lulu Santos, Mallu Magalhães, Gloria Groove, Jovem Dionisio, Gilsons, Baco Exu do Blues, entre outros, empolgaram e emocionaram o público. No final desse sábado foi anunciada mais uma atração confirmada para a edição de 2023, Pitty se une às já anunciadas Maria Bethânia e Marisa Monte.

O cantor Gilberto Gil fez uma homenagem à amiga Gal Costa durante o show ao cantar Esotérico com participação da neta Flor Gil. Durante a música, uma foto de Gal com Gil foi projetada no palco. “Minha irmãzinha se foi, mas ficou conosco. Minha gaúcha querida ficará sempre no nosso coração, mente, nos sentimentos mais profundos da sensibilidade. Vou cantar uma música que fiz pra ela e Maria Bethânia cantarem juntas quando fizemos os Doces Bárbaros.” Gil cantou ainda sucessos como “Tempo Rei”, “Palco”, “Aquele Abraço” e “Andar com Fé”.

Durante a apresentação, Lulu Santos homenageou Gal Costa enquanto cantava a música “Lua de Mel”: “A maior voz que esse país já viu, Gal Costa! Meu nome é Gal.” . O artista cantou ainda sucessos como “Toda forma de amor”, “Tempos modernos”, “Um certo alguém”, “A cura”, e “Hit”, seu mais recente single. Gilsons também dedicaram o show à cantora e agradeceram o apoio que Gal sempre deu a eles.

Baco Exu do Blues também dedicou o show à cantora Gal Costa, com quem fez um feat na música “Lágrimas”. Durante o show a cantora Mirella Cristina da Costa Silva cantou “Força Estranha” com uma voz impecável, emocionando o público.

Entre o mar de gente que agitou o terceiro dos quatro dias de festival, o Rock the Mountain recebeu famosos como Carolina Dieckmann e Tiago Worcman, Agatha Moreira, Andréia Sadi e André Rizek, Cynthia Howllet, Marcus Majella, Gabriel Rabelo, Flor Gil, Sérgio Santos, entre outros.

O festival chegou à sua 7ª edição maior do que nunca, repetindo o sucesso do formato em dois finais de semana, com quatro dias inteiros de programação, em um espaço cercado pela natureza preservada da Mata Atlântica. Tendo a música como mote principal, o RTM reúne experiências de entretenimento, com atrações como Roda Gigante, Tirolesa, Balão e Bungee Jump, além de gastronomia diferenciada, oferecendo ao público uma praça de alimentação 100% vegetariana desde a última edição.

A iniciativa gerou, de acordo com os realizadores, uma economia aproximada de 100 milhões de litros de água, caso houvesse consumo de proteína animal ao longo dos quatro dias de evento, e a pegada de carbono para a produção seria o equivalente a 2 milhões de quilômetros rodados. Em novembro essa ação se repete, reforçando o compromisso do evento com a sustentabilidade.