Arquivo pessoal

Esta quinta-feira (15/12), às 19h30, é a última oportunidade para assistir ao espetáculo Elegia aos anjos e pastores – Um encontro com a natureza, na Escola Municipal de Sustentabilidade, no Bosque Zaninelli, no Pilarzinho. A apresentação, que já ganhou o coração do público pela beleza do cenário e da peça, traz nos bastidores bela história de gratidão de um dos integrantes do elenco.

O ator Blaise Musipere, 37 anos, que interpreta o rei mago Balthazar, é hoje um profissional que soma trabalhos no cinema e em novelas da Rede Globo e começou a estudar atuação em Curitiba em 2008, quando foi acolhido pela cidade, refugiado de seu país de origem, o Congo, assolado por décadas de guerras civis.

“Este é meu primeiro trabalho no Natal e tenho me emocionado a cada dia. Recebo o amor de cada pessoa que está assistindo, nesse lugar lindo. Sinto que estou retribuindo o que Curitiba fez por mim, quando saí do meu país sem nada, há 14 anos”, diz o ator.

Musipere é um dos 250 artistas contratados pelos editais da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) para atuar nos espetáculos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. Na televisão, ele já foi visto pelos telespectadores em Malhação e nas novelas Órfãos da Terra, Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador. “Sou muito grato à prefeitura e à Fundação por essa oportunidade. Encontrei o prefeito depois de uma das apresentações e pude agradecer pessoalmente”, conta o congolês.

Nova vida

Musipere refugiou-se no Brasil há 14 anos, com uma bolsa de estudos para aprender Português em Curitiba. Do país, pouco sabia além da paixão pelo futebol. Tudo na capital paranaense foram descobertas de uma vida nova, em uma cidade em que viu o que é viver em paz, longe da guerra.

Decidiu fazer um curso de atuação mais para se soltar ao falar o novo idioma. Pagou o curso com o primeiro cachê, como modelo, e lavando pratos em um restaurante. O convite para o primeiro trabalho veio para interpretar um imigrante haitiano em Malhação, em 2013.

“Acho que venci, né? Cheguei a ouvir que não teria lugar para um negro refugiado. Mas cheguei à maior emissora do país e sei que, para os brasileiros, isso é como ganhar um troféu”, diz.

Longe da guerra

No Congo, passou por exílio, fome e mudanças radicais de vida. Filho de um integrante do exército do ditador Mobutu Sese Seko, derrubado do cargo em 1997 após 32 anos no poder, viveu a brusca mudança de vida aos 12 anos, quando a mãe e os dez irmãos trocaram a confortável vila militar na a capital Kinshasa para se exilar em um pequeno povoado, escondendo o passado do pai para não sofrer represálias.

A família chegou a passar fome. Blaise começou a trabalhar aos 15 anos e jogou basquete. Quando decidiu que precisaria tentar o futuro fora do país natal, encontrou no consulado brasileiro a bolsa de estudos que abriu as portas para a nova vida.

Para pagar a passagem de avião, contou com a solidariedade de amigos e vizinhos. Ele aprendeu a lição de dividir mesmo quando se tem pouco e, atualmente, Blaise se dedica também a projetos que contribuam para o reconhecimento dos imigrantes refugiados no país e no combate ao racismo. Em junho promoveu o Sarau dos Refugiados e Imigrantes, no pátio da Reitoria da UFPR.

Espetáculo

O espetáculo Elegia aos anjos e pastores – Um encontro com a natureza integra a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais e tem sua última apresentação nesta quinta-feira (15/12), a partir das 19h30, na Escola Municipal de Sustentabilidade.

Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), o espetáculo é realizado por 18 atores e faz uma conexão do nascimento de Jesus Cristo com a flora e a fauna. Os anjos vindos dos céus e das águas anunciam aos pastores a chegada de Cristo. Canções de Natal escritas especialmente para o espetáculo e narrações alusivas ao grande acontecimento compõem um espetáculo interativo, onde o público e os atores fazem parte do mesmo palco.