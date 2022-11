Reprodução

A escritora paranaense Marisol F. teve seus textos escolhidos por dois anos consecutivos para a principal coletânea de crônicas do País: oPrêmio Off Flip 2022 e 2023. Os autores vencedores recebem estadia em Paraty (RJ) durante a FLIP e mais R$ 24 mil, divididos entre os primeiros colocados. A seleção inclui autores consagrados e iniciantes nas categorias conto, crônica e poesia.

Com presença confirmada na Feira Literária Internacional de Paraty deste ano, que acontece de 23 a 27 de novembro, Marisol cumpre uma agenda completa de lançamentos: no dia 23, às 15 horas, e 24, às 14 horas, estará no Estande da Editora Conejo para a sessão de autógrafos e distribuição gratuita de exemplares do livro O Canto do Cisne.

No dia 25, às 18 horas, no Centro Histórico de Paraty, a autora participa do lançamento da Coletânea de Crônicas do Prêmio Off Flip 2022em que foi selecionada com o texto Borboleta 13, uma homenagem a cidade de Curitiba. Já a crônica que conferiu a indicação ao prêmio do próximo ano chama-se Meias de Lã, que homenageia a tia da autora e faz menção aos invernos rigorosos na capital paranaense.

Confira a agenda da Marisol F. durante a FLIP 2022:

SERVIÇO

Sessões de autógrafos do Canto do Cisne

Quando: 23/11, das 15h às 16h e 24/11, das 14h às 15h

Local: Estande da Editora Conejo

Endereço: Casa Conejo – Rua da Lapa, 375/411 – Centro Histórico de Paraty / RJ (entre a Praça do Chafariz e Banco Itaú)

Lançamento da Coletânea de Crônicas do Prêmio Off Flip 2022

Quando: 25/11, às 18h

Local: Polo Sociocultural Sesc Paraty

Endereço: Rua Dona Geralda 15, Centro Histórico – Paraty / RJ