Ricardo Marajó/SMCS

O Cine Passeio entra em 2023 com novidades para os cinéfilos. O cinema da Fundação Cultural de Curitiba terá sessões especiais destinadas a jornalistas e críticos de cinema assistirem com exclusividade alguns dos lançamentos e pré-estreias mais aguardadas do mercado cinematográfico.

A cabine de imprensa do Cine Passeio acontece por meio de uma parceria com a agência Espaço Z, e conta com a participação das maiores distribuidoras de filmes nacionais e internacionais que têm títulos planejados para serem lançados em 2023.

O lançamento da parceria será nesta quarta-feira (11/1), com a exibição de Os Fabelmans, uma produção semi-autobiográfica que conta a história do cineasta Steven Spielberg. A obra foi dirigida e roteirizada pelo próprio Spielberg e é um dos favoritos à premiação do Oscar.

“Essa parceria é muito importante para a gente já que por meio dela ampliamos a difusão do audiovisual, convidando e formando um público novo a frequentar o Cine Passeio”, explica Juliana Pedrozo, coordenadora do Cine Passeio.

Também já estão confirmadas as estreias e cabines de imprensa de alguns outros grandes filmes. Um dos destaques é Babilônia, do premiado diretor Damien Chazelle, responsável pelas obras Whiplash e La La Land.

Babilônia, produzido pela Paramount, será exibido no Cine Passeio no dia 12/1. O filme conta a história da passagem do cinema mudo para o cinema falado, onde a única realidade era o cinema de rua.

“O lançamento da obra dentro do Cine Passeio foi escolhido justamente pela relação que os cinemas de rua tiveram com essas grandes mudanças. O Cine Passeio sintetiza muito bem essa trajetória”, diz Juliana.

A exibição de Babilônia contará com uma ambientação especial no Cine Passeio para aumentar ainda mais a imersão dentro da narrativa do filme.

“Um projeto cultural como o Cine Passeio é importantíssimo pra abraçarmos juntos ideias bacanas e impulsionarmos o mercado de entretenimento local, trabalho que também desenvolvemos nacionalmente com outros exibidores parceiros”, destaca Amenar Costa, gerente regional da Espaço Z.

Também no Cine Passeio acontece o lançamento do drama Tár, longa-metragem estrelado pela premiada Cate Blanchett. Acompanhando a história de uma renomada compositora, o longa-metragem tem atraído bastante atenção nas premiações.