Balé Teatro Guaíra e Orquestra Sinfônica do Paraná encerram 2022 reapresentando os sucessos Lago dos Cisnes e Lendas Brasileiras Foto: Maringas Maciel/Teatro Guaíra

O público curitibano vai ter, ainda em 2022, mais uma oportunidade de assistir a dois dos grandes sucessos que passaram pelo palco do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG): Lago dos Cisnes e Lendas Brasileiras. Ambas as produções são fruto da parceria entre o Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná. As apresentações acontecem nos dias 10, 11 e 12 (Lago dos Cisnes), 16, 17 e 18 (Lendas Brasileiras).

