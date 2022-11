Curitiba recebe na próxima semana um dos maiores tributos brasileiros a banda Pink Floyd, apresentada pela Atom Pink Floyd. A banda que está em turnê nacional apresentará no dia 01 de dezembro, no Teatro Positivo o show “Coming Back to Life”, com um show envolvente que vai encantar os fãs, através de projeções em 3D e efeitos especiais com uma setlist voltada para os grandes sucessos da banda britânica. Os ingressos estão à venda no site pelo site da Disk Ingressos, a partir de R$62,00 a meia entrada na Plateia F (Azul).

Leia mais no Barulho Curitiba