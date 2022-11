Divulgação

A banda curitibana de death metal Semblant confirmou nas redes sociais que a vocalista Mizuho Lin foi afastada dos próximos compromissos da banda. O motivo foi um recente vídeo publicado pela cantora em apoio ao bloqueio de rodovias por grupos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno das eleições no último domingo (30).

