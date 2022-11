Reprodução/Caixa Cultural

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, de 23/11 a 04/12, três recitais de música antiga do grupo curitibano Studium Musicae. Os concertos marcam o retorno do conjunto aos palcos com nova formação, apresentando o CD “Tríptico”, que recupera a história e o repertório do grupo. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 12/11.

As apresentações ocorrerão de forma alternada. O concerto “Manuscritos Medievais: Canções e Danças da Idade Média” será apresentado nos dias 23 e 27/11. Já “Parzival e o Santo Graal: a lírica e a música da época dos trovadores e do amor cortês”, em 25 e 26/11 e 03/12. Por fim, será possível conferir “Rotas da Seda: a música no mundo” nos dias 1º, 2 e 4/12.

Os recitais contam com uma seleção de músicas assinadas por renomados compositores que escreveram obras para violão dentro da chamada “técnica expandida”, surgida em meados do século passado, e que consiste em tocar um instrumento musical utilizando-se de elementos percussivos. O repertório será dividido em três concertos: “Manuscritos Medievais”, “Parzival e o Santo Graal” e “Rotas da Seda: a música no mundo”.

O grupo Studium Musicae

Fundamental na história da música antiga em Curitiba, o grupo é formado por Angelo Esmanhotto, Flávio Stein, Julio Coelho, Plínio Silva e Sergio Silvestri, músicos que atuaram no Studium Musicae nos anos 80 e 90, além do percussionista Fábio Mazzon. Nas apresentações na CAIXA Cultural Curitiba, o grupo retorna com mais três integrantes: os cantores Norberto Pavelec, que pertenceu ao grupo até 1987, e as cantoras Daniele Oliveira e Márcia Kaiser.

Os concertos

Manuscritos Medievais: Canções e Danças da Idade Média

Em “Manuscritos Medievais: Canções e Danças da Idade Média”, o grupo apresentará as danças encontradas no manuscrito italiano do século XIV que fez o mundo conhecer as Istampittas, hoje divulgadas em praticamente todo concerto de música medieval. Em contraponto a essa música instrumental, o conjunto mostrará canções que retratam a diversidade da arte de “trobar”, personificada pelos trovadores e que representam a diversidade musical, literária e linguística do período medieval. Foram selecionadas canções que aparecem no Livro Vermelho de Montserrat, do universo provençal onde todo este movimento nasceu, como também do mundo sefarad e anglo-germânico.

Parzival e o Santo Graal: a lírica e a música da época dos trovadores e do amor cortês

“Parzival e o Santo Graal: a lírica e a música da época dos trovadores e do amor cortês” se concentra em uma das obras mais representativas da literatura medieval, conhecido como a “Matéria de Bretanha”. Ao longo da Idade Média, se forja uma narrativa em torno da lenda do Rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que é contada por diversos autores, e chega até o século XXI como uma das histórias mais recontadas ao longo dos séculos. Chretien de Troyes (c.1130- entre 1180 e 1190) e Wolfram von Eschenbach (c.1170-c 1220) são dois trovadores que tiveram suas obras preservadas e se dedicaram ao tema: a história de um jovem que quer se tornar cavaleiro. O Santo Graal — que ficou conhecido como cálice sagrado — é descrito no recital através de canções que valorizam o sentido sagrado e religioso de todo este universo. É uma história do período medieval que faz sentido em pleno século XXI, com embates acerca da alteridade, a relação entre os gêneros, as questões hierárquicas e a generosidade para com o próximo.

Rotas da Seda: a música no mundo

O terceiro concerto, “Rotas da Seda: a música no mundo”, é uma proposta baseada no encontro de canções e músicas instrumentais pertencentes ao repertório dos inúmeros países por onde as Rotas da Seda cruzaram, um meridiano que vai desde Portugal até o Japão. É um concerto que vai além da música porque trata da cultura, da fé, do comércio, do intercâmbio entre povos, não considerando apenas as condições geográficas, mas também as questões do tempo. Com “Rotas da Seda: a música no mundo”, o Studium Musicae propõe trazer para a contemporaneidade uma reflexão sobre o momento em que vivemos: o mundo globalizado e a importância da cultura, da arte e da educação como plataformas fundamentais para compreender do presente e projetar um futuro melhor.

Ficha técnica:

Angelo Esmanhotto – ud e sarod

Daniele Oliveira — voz

Fábio Mazzon — percussão

Flávio Stein – flautas e xiao

Júlio Coelho – viela e rabeca

Márcia Kaiser — voz

Norberto Pavelec – voz e viela

Plínio Silva – flautas e harmônio

Sergio Silvestri – alaúde, bouzuki e flauta

Produção: Studium Musicae e Alvaro Colaço Produções

SERVIÇO:

Música: Studium Musicae

Local: CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro — Curitiba (PR)

Datas:

Manuscritos Medievais: Canções e Danças da Idade Média: dia 23 de novembro, às 20h, e 27 de novembro, às 19h

Parzival e o Santo Graal: a lírica e a música da época dos trovadores e do amor cortês: dias 25, 26 de novembro e 03 de dezembro, às 20h

Rotas da Seda: a música no mundo: dias 1º e 02 de dezembro, às 20 horas e 04 de dezembro, às 19h

Ingressos: Vendas a partir de 12 de novembro a R$ 20 e R$ 10 (meia entrada conforme legislação, e para correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA)

Bilheteria: (41) 4501-5722. De terça a sábado das 11h às 20h; domingo das 15h às 19h

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Duração: 80 minutos

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (41) 4501-8309/8502 | caixaculturalcuritiba@caixa.gov.br