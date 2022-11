Reprodução/Caixa Cultural

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de 23/11 a 04/12, três recitais de música antiga do grupo curitibano Studium Musicae. Os concertos marcam o retorno do conjunto aos palcos com nova formação, apresentando o CD “Tríptico”, que recupera a história e o repertório do grupo. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 12/11.

As apresentações ocorrerão de forma alternada. O concerto “Manuscritos Medievais: Canções e Danças da Idade Média” será apresentado nos dias 23 e 27/11. Já “Parzival e o Santo Graal: a lírica e a música da época dos trovadores e do amor cortês”, em 25 e 26/11 e 03/12. Por fim, será possível conferir “Rotas da Seda: a música no mundo” nos dias 1º, 2 e 4/12.

