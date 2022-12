Daniel Castellano / SMCS

A temporada 2022 da Camerata Antiqua de Curitiba chega ao fim com o tradicional concerto natalino. Destacada como uma das mais importantes obras de Bach, a grandiosa Magnificat será apresentada neste fim de semana, com regência do maestro paulista Celso Antunes. Os ingressos para os concertos desta sexta-feira (9/12), sábado (10/12) e domingo (11/12) estão à venda pelo site Minha Entrada.

Ainda dentro da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, a Camerata faz outros dois concertos gratuitos em igrejas, para encerrar também o programa que neste ano completou 20 anos de existência. Nos dias 16, às 19h30, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, e no dia 17, às 20h, na Paróquia Bom Pastor, obras corais com a temática natalina serão executadas com a regência de Mara Campos.

Encerramento

“O concerto de encerramento é sempre ponto alto na programação da Camerata”, explica Janete Andrade, coordenadora de música erudita. “Foi um ano incrível, que tivemos grandes momentos. A programação foi bem envolvida no Centenário da Semana de Arte Moderna, no Bicentenário da Independência do Brasil, e outras tantas datas importantes. Agora estamos terminando da mesma maneira que a gente adora, que é com Bach”.

O encerramento da temporada é também a estreia de Celso Antunes à frente da Camerata. Paulista, o maestro é regente titular da Camerata Fukuda e professor de regência coral na conceituada Haute École de Musique de Genève, na Suiça.

O Magnificat em ré maior, BWV 243, obra sacra do barroco Johann Sebastian Bach (1685-1750), é uma das principais obras vocais do compositor. Seu texto consiste do cântico de Maria, mãe de Jesus, tal como descrito pelo evangelista Lucas. A obra se divide em 12 partes e sua execução dura aproximadamente 30 minutos.

Solistas foram convidados para engrandecer a obra. Integram os concertos as sopranos, Natália Áurea e Naura Sant’Ana; a mezzosoprano Luísa Francesconi; o tenor Anibal Mancini; e o baixo-barítono Sabah Teixeira.

Também está no repertório do concerto a Cantata BWV 36 (do Advento) – Schwingt freudig euch empor (Erguei-vos alegremente). Bach tem uma cantata para cada ofício religioso do ano, escrita para coro e orquestra. Nesse programa foi escolhida uma obra do primeiro domingo do advento.

Concerto nas igrejas

A Camerata Antiqua de Curitiba sob a regência de Mara Campos e solos da soprano Ana Paula Machado executa uma seleção especial de coros. As aspresentações fazem parte do Programa Concerto nas Igrejas, que desde 2002 leva música erudita a espaços religiosos.

Todo o repertório traduz o que é o verdadeiro espírito do Natal, do Oratório Messias de Händel ao Gloria de Vivaldi e das canções tradicionais como: Noite Feliz de Franz Xaver Gruber, O Holy Night de Adolphe Charles Adam e Adeste Fideles, de autoria atribuída ao Rei D. João IV de Portugal, entre outras.

Serviço

Magnificat de Bach (encerramento da temporada)

Regência: Celso Antunes (Brasil/Alemanha)

Sexta (9/12), às 20h, e sábado (10/12) e domingo (11/12), às 18h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Ingressos pelo site Minha Entrada

Concerto nas igrejas

Grátis

Sexta (16/12), 19h30

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

Praça Senador Correia, 128 – Centro

Sábado (17/12), 20h

Paróquia Bom Pastor

Rua Victório Viezzer, 810