Divulgação

Em 2023, a diva britânica Joss Stone vai comemorar 20 anos de uma celebrada carreira internacional. Para tal celebração, a cantora vem a Curitiba, no dia 24 de abril, às 21h, no palco do Teatro Positivo, com a turnê “20 Yeras Of Soul”. Os ingressos estarão à venda a partir das 15 horas, desta quinta (10) de novembro, no Disk Ingressos. Os preços variam entre R$ 345 e R$900. A cantora também se apresentará em São Paulo no dia 20 de abril.

Desde que deixou sua cidade natal, Devon, no Reino Unido, para escalar o topo das paradas em todo o mundo com seu álbum de estreia, The Soul Sessions, em 2003, com apenas 15 anos de idade, a cantora, compositora e atriz criou um poderoso catálogo de músicas, uma brilhante e colorida tapeçaria que une seu poderoso vocal soul a muitas influências como o reggae, a world music e o hip hop.

