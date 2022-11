Luana Godin (esq.) e Cleo Cavalcantty na peça Sobre Lendas e Mulheres, no Festival de Teatro de Curitiba de 2022: presença na Caravana Étnica. (Divulgação)

A Caravana Étnico-Cultural de Santa Felicidade, neste sábado (5/11), terá sete apresentações artísticas que fazem parte da produção cultural na cidade.

Entre elas, estão a estreia da peça Moiras Negras e o coral Vozes de Angola, grupo formado por migrantes angolanos cegos que ganhou destaque na cidade nos últimos anos.

Grécia, África

Moiras Negras é uma peça que transpõe para elementos tradicionais da mitologia grega para o universo africano. As moiras eram mulheres responsáveis pelo destino (nascimento, vida e morte) e pairavam, inclusive, acima dos deuses.

A atriz e produtora Cleo Cavalcantty, que se apresenta ao lado de Luana Godin, explica que a ideia foi ressignificar o clássico a partir de analogias. Dessa forma, Cleo traz novos ângulos de interpretação, mudando o foco tradicional, pelo qual a perspectiva eurocêntrica sempre prepondera.

“E se os grandes heróis fossem africanos?”, pergunta ela, que escreveu e produziu a peça a partir de edital da Fundação Cultural de Curitiba.

Assim, Oxum assume o lugar de Láquesis (criadora da vida), Iansã assume o lugar da Cloto grega (senhora dos destinos); e Nanã faz as vezes de Átropos (ligada ao fim da vida).

A dupla se apresentou no último Festival de Teatro de Curitiba com a peça Sobre Lendas e Mulheres.

Vozes

Entre as apresentações musicais, o sábado terá o coral Vozes de Angola, formado por angolanos cegos que migraram para o Brasil no início dos anos 2000, em decorrência da guerra civil em seu país. O grupo já se apresentou em várias cidades brasileiras.

A apresentação musical reúne um repertório eclético, com músicas em dialetos africanos e também populares brasileiras, gospel e composições próprias.

Programação

Caravana Étnico-Cultural de Santa Felicidade

Feira, apresentações culturais e lazer.

Sábado, 5/11.

Das 14h às 18h.

Praça Neuma Cortes Monclaro, Rua Alexandre Marcoski, 46. São Braz.

14h – Cleo Cavalcantty e Luana Godin – Moiras Negras – Recontando.

14h30 – Mateus Azevedo – A cultura Cigana no Jazz Manouche.

15h – Ritmos nas Regionais – Um quinteto de música

15h30 – Apresentação do Coral Vozes de Angola

16h – Fala dos organizadores e entrega de certificados para os homenageados

16h30 – Welington Márcio dos Santos – No balanço de Angola

17h10 – Leon, Eliane e Cabeça – Oficina Samba de Coco

17h40 – Brisan Ferreira N’chalá – Live Sessões – Projeto Respeito