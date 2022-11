Bruno Araújo



A Casa Eliseu Voronkoff, que fica em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, receberá no sábado, 12 de novembro, às 18h, programação do VIII Festival de Ópera do Paraná. “Molhem Minha Goela com Cachaça da Terra”, trata-se de uma ópera contemporânea brasileira, com libreto sobre poesia de Luiz Carlos Prestes Filho, que conta os momentos derradeiros de Tiradentes, o protomártir da Independência do Brasil, que se comemora o bicentenário neste ano.

O autor do libreto que também é compositor da música juntamente com Lucas Bueno, defende que Tiradentes foi “o verdadeiro herói da independência” e não Dom Pedro I. Os arranjos são do Professor Modesto Fonseca, da Universidade Federal de São João del-Rei, com execução do quarteto de cordas da escola de música da referida universidade.

O XVIII Festival de Ópera do Paraná, que acontece de 08 a 13 de novembro, conta com a direção artística da veterana atriz Ítala Nandi, que este ano completou 80 anos de idade e 63 de carreira. Para ela, a música nos permite sair do pessimismo pós-moderno. “Por quê? Porque o novo mundo, quântico, atual, ainda não se encontra claramente manifesto, e as pessoas não conseguem reconhecer o novo contexto sociocultural para julgar uma obra que já se encontra nele”, argumenta.

O diretor geral do evento, Gehad Hajar, frente ao festival pelo oitavo ano consecutivo, disse que aguarda o retorno da população ao teatro depois do período pandêmico: “A manutenção da gratuidade de toda a programação e a retomada das produções encenadas são as demonstrações de superação dos últimos dois anos que brecaram quase toda indústria criativa”, enfatiza.

O Festival acontece no Centro Cultural Teatro Guaíra e na Casa Eliseu Voronkoff. Não é necessário retirar ingressos e os espaços abrem uma hora antes de cada récita. Toda programação pode ser consultada em www.festivaldeopera.org.

SERVIÇO:

VIII Festival de Ópera do Paraná

de 8 a 13 de novembro de 2022

Centro Cultural Teatro Guaíra e Casa Eliseu Voronkoff

ENTRADA GRATUITA

PROGRAMAÇÃO

• O Elixir do Amor (ópera)

11 de novembro – 20h

12 de novembro – 20h

Guairinha

• Les Misérables (musical)

11 de novembro – 21:30h

12 de novembro – 21:30h

Guairinha

• Molhem Minha Goela com Cachaça da Terra (ópera)

12 de novembro – 18h

Casa Eliseu Voronkoff (Araucária)

13 de novembro – 18h

Guairinha

5º Simpósio Brasileiro de Canto

• Técnica Vocal (Profª Emerli Schlögl)

8 de novembro – 10h

Miniauditório (Teatro Guaíra)

• História do Teatro Musical (Profª Débora Bérgamo)

9 de novembro – 10h

Miniauditório (Teatro Guaíra)

• Apresentações e comunicações de pesquisas acadêmicas

10 de novembro – 10h

Miniauditório (Teatro Guaíra)