Divulgação

A Casa Quatro Ventos – movimento e arte celebra 5 anos de atividades com uma programação especial. De 23 de novembro a 18 de dezembro, haverá intervenções urbanas, lançamento de livro, oficinas, shows e peças de teatro e dança. Todas as atividades, com exceção das oficinas, são gratuitas.

O evento reúne 14 atrações e diferentes artistas e coletivos de Curitiba e de outras cidades como Tuca Pinheiro (BH), Mônica Infante, Renata Roel, Vi Gabarda, coletivo AP da 13, desCompanhia de dança, Fernando de Proença, Juana Profunda, banda MUV, Darlene Lepetit, Edith de Camargo, Thayana Barbosa, Leo Fressato, entre outros.

Leia mais no Barulho Curitiba