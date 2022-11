Casa Quatro Ventos (Divulgação)

A Casa Quatro Ventos – movimento e arte celebra 5 anos de atividades com uma programação especial. Até 18 de dezembro, haverá intervenções urbanas, lançamento de livro, oficinas, shows e peças de teatro e dança. Todas as atividades, com exceção das oficinas, são gratuitas.

