Restaurador da equipe técnica do Museu Nacional de Arte Antiga de Portugal (MNAA) (Divulgação)

O encontro com o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga de Portugal (MNAA), Joaquim Oliveira Caetano, na manhã desta terça-feira (31/1), abriu a agenda internacional do prefeito Rafael Greca em Portugal. Greca está em Lisboa para participar do LIDE – Brazil Portugal Conference, que ocorre de 2 a 4 de fevereiro. O prefeito terá ainda outros encontros paralelos na capital portuguesa, como o realizado com o diretor do MNAA, até o dia 6 de fevereiro.

Como resultado deste primeiro encontro, Curitiba deve receber exposições digitais com obras e projetos que fazem parte do Museu de Arte Antiga de Portugal ao longo de 2023, durante as celebrações pelos 330 anos de aniversário da capital paranaense. O cronograma e os locais destas exposições ainda serão definidos. O Cine Passeio também vai receber uma mostra de filmes do acervo do Museu Nacional de Arte Antiga de Portugal.

“Fomos convidados pelo Ministério da Cultura de Portugal para visita técnica nas exposições e laboratórios de restauro do Museu Nacional de Arte Antiga de Portugal, no antigo Convento das freiras Carmelitas Albertas”, disse o prefeito Rafael Greca, que estava acompanhado da primeira-dama Margarita Sansone.

“Convidei o diretor Joaquim Oliveira Caetano para que ele participe conosco das nossas comemorações dos 330 anos de Curitiba, no mês de março. Ele é especialista em restauro de arte antiga, com amplo trabalho em arte portuguesa do pré-descobrimento do Brasil. A ideia é que ele faça palestras em Curitiba sobre o restauro de obras feito pelo Museu Nacional de Arte Antiga de Portugal”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Acervo

O Museu Nacional de Arte Antiga de Portugal preserva a mais relevante coleção pública portuguesa, entre pintura, escultura, ourivesaria (jóias e pedras preciosas) e artes decorativas, peças europeias, da África e do Oriente. O acervo também inclui obras da Fábrica de Cerâmica da Fábrica do Castro, manufaturas produzidas nos séculos XVI ao século XIX, Biombos Namban (importantes documentos históricos e artísticos sobre as relações entre Portugal e Japão), arte sacra, além de obras portuguesas do período pré-descobrimento.

Além das exposições digitais que deverão ser feitas em Curitiba, também está previsto um intercâmbio de boas práticas na área de restauros, em especial sobre o processo de restauro dos Painéis de São Vicente.

Participaram da reunião o coordenador do Museu Nacional de Arte Antiga de Portugal, Miguel Soromenho; o secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento de Curitiba, Cristiano Hotz; e o assessor-chefe de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, Rodolpho Zannin Feijó.

A visita foi realizada com apoio do Consulado de Portugal em Curitiba, através de parceria cultural já estabelecida por meio da vice-cônsul Susana Pereira.

Reaproximação Brasil e Portugal

Para a vice-cônsul de Portugal em Curitiba, Susana Pereira, a agenda internacional do prefeito Rafael Greca representa uma reaproximação do Brasil e de Portugal. “Sempre tivemos boas relações, mas essa visita representa um aprofundamento destes contatos. Existem mais de 27 mil portugueses vivendo no Paraná e em Santa Catarina. É importante reavivar esse relacionamento, apresentar o Sul do Brasil para Portugal”, disse Susana.

Ela explicou que muitos portugueses não conhecem o Sul do Brasil. “Essa agenda internacional será importante para mostrar um Brasil diferente”, afirmou. A vice-cônsul ajudou na intermediação de algumas reuniões que Greca terá em Portugal.

“Acredito que na volta do prefeito Rafael Greca teremos muito trabalho aqui em Curitiba. Agora na Oficina de Música de Curitiba já tivemos essa aproximação cultural com a presença de dois pianistas portugueses na programação. Conseguimos apresentar um Portugal moderno e atual”, definiu Susana Pereira.

A vice-cônsul explicou que a vinda dos renomados pianistas portugueses Pedro Burmester e Mario Laginha para a 40ª Oficina de Música de Curitiba foi graças a essa aproximação cultural entre Curitiba e Portugal. Os pianistas portugueses se apresentam na noite desta terça-feira (31/1).

As apresentações foram resultado de uma parceria entre a Embaixada de Portugal no Brasil, o Instituto Camões, o vice-consulado de Portugal em Curitiba e a Prefeitura de Curitiba.